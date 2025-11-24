Получите все материалы CNews по ключевому слову
Масалкин Юрий
СОБЫТИЯ
|24.11.2025
|Российские нефтяники создали цифровой сервис для анализа данных экомониторинга 1
|07.10.2022
|Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе 1
Масалкин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 1
|Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 1
|Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
|Газпром нефть 669 1
|Газпром ПАО 1412 1
