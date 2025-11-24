Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Российские нефтяники создали цифровой сервис для анализа данных экомониторинга

В «Газпром нефти» создали первую в отрасли цифровую систему для сбора и анализа результатов всех видов экологического контроля. Инновационную разработку наряду с другими цифровыми и инженерными решениями представили на конференции «ПроГРРесс» – крупнейшем отраслевом форуме, где обсуждается развитие геологоразведки.

Как пояснили в компании, экомониторинг проводится на всех этапах – от поиска запасов до транспортировки углеводородов, чтобы оперативно отслеживать изменения окружающей среды и обеспечивать экологичность производства. Работы охватывают более 190 участков недр в 7 федеральных округах России. Специалисты регулярно отбирают и анализируют пробы воздуха, почвы, воды, донных отложений, многолетнемерзлых грунтов, а также изучают состояние флоры и фауны. Ежегодно проводится свыше 200 тысяч таких исследований.

До последнего времени учет, расшифровку и интерпретацию огромных массивов данных вели в различных программах и в ручном режиме. Новая система позволяет автоматизировать процесс и на четверть ускорить обработку результатов, а также дает возможность прогнозировать изменения окружающей среды.

«Новый цифровой сервис позволит объединить колоссальные массивы данных тысяч исследований, которые компания проводит ежегодно по всей России. Это повысит качество и скорость промышленного мониторинга и даст нам эффективный инструмент для контроля за состоянием природы и обеспечения экологичности промышленных проектов», – подчеркнул директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин.

cnews.jpeg

Компания уже использует систему в геологоразведке, а в ближайшей перспективе планирует опробовать ее при реализации строительных и добычных проектов в Волго-Уральском регионе, Восточной и Западной Сибири.

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Telecom API 2025

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще