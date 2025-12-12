Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кривошеева Ярослава
СОБЫТИЯ
|12.12.2025
|IBP: можно ли выстроить единый контур управления бизнесом на российских решениях 1
|02.04.2019
|«Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета» 1
Кривошеева Ярослава и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6870 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
|IBM - International Business Machines Corp 9551 1
|Microsoft Office 3955 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
|IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.