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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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Истомина Наталья

СОБЫТИЯ


02.09.2026 В России создали технологию аналоговой записи, которая записывает данные плотнее, чем цифровая 1
11.04.2017 «Орто-Клиникал Диагностикс» обеспечила бесперебойную работу медицинского оборудования при помощи IBM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Истомина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ortho Clinical Diagnostics 2 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 553 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Чермошенцев Дмитрий 4 1
Аушев Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11399 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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