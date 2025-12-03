Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здорова Нина
СОБЫТИЯ
|03.12.2025
|В НИУ ВШЭ создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках 1
|02.09.2025
|Психолингвисты из НИУ ВШЭ создали приложение для диагностики дислексии у детей 1
Здорова Нина и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14657 1
|VK RuStore - Рустор 503 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404225, в очереди разбора - 733296.
Создано именных указателей - 186391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.