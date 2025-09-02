Психолингвисты из НИУ ВШЭ создали приложение для диагностики дислексии у детей

Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили новый цифровой инструмент для диагностики дислексии у младших школьников — «ЛексиМетр». Это стандартизированное приложение, которое позволяет оценивать навыки чтения у детей и выявлять дислексию либо ее риск. Программа доступна на платформе RuStore и работает на планшетах с операционной системой Android. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Чтение — один из самых сложных когнитивных навыков. Оно опирается на фонологическую и орфографическую обработку, требует зрительно-моторной координации, памяти и внимания. Специфическое нарушение в овладении чтением с сохранным невербальным интеллектом называется дислексией. По данным Международной ассоциации дислексии, от 15% до 20% людей по всему миру сталкиваются с трудностями в чтении. Без своевременной диагностики и поддержки такие дети становятся взрослыми, которым сложно пользоваться письменной информацией в повседневной жизни.

Но если дислексия выявляется в младшем школьном возрасте, у ребенка есть шанс компенсировать нарушения и научиться читать. Психолингвисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали приложение «ЛексиМетр» — инструмент для оценки навыков чтения и выявление нарушений чтения (дислексии) у школьников 1-4 классов, который доступен на RuStore.

До настоящего времени в России применялась методика чтения текста вслух с последующим ответом на вопросы, адаптированная в 1990-х годах Александром Корневым. Хотя этот подход остается надежным и распространенным, современная логопедическая практика нуждается в более удобных, технологичных решениях, особенно для масштабного скрининга.

Разработанный Центром языка и мозга «ЛексиМетр» предлагает такую альтернативу. Это цифровой тест, который за три минуты позволяет определить, соответствует ли уровень чтения возрастной норме, указывает на риск дислексии или на ее наличие. Использование приложения не требует предварительной подготовки: все инструкции встроены в интерфейс, а результаты можно легко размечать и сохранять.

Отличительная черта теста — детализированные возрастные нормы. В приложение включены данные для трех групп детей: русскоязычных монолингвов, билингвов из национальных республик и детей, изучающих русский как иностранный. «ЛексиМетр» также успешно прошел апробацию: отображение текста на экране планшета оказалось сопоставимым с классическим чтением с бумаги.

«Тест «ЛексиМетр» — результат многолетней работы большой команды Центра языка и мозга НИУ ВШЭ. Мы опирались на передовые исследования в области дислексии, психометрики, логопедии, психолингвистики и UX-дизайна. Надеемся, что наше приложение поможет логопедам и педагогам в повседневной практике. Точная и своевременная диагностика привлечет внимание к трудностям ребенка и позволит принять меры в нужный момент. Это даст детям шанс успешно овладеть чтением и избежать сложностей в будущем», – сказала Нина Здорова. научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.