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Айтеко Print-X система управления корпоративной печатью

Программно-аппаратный комплекс для централизованного управления печатью Print-X позволяет сократить затраты на печать, повысить уровень доступности сервиса, обеспечить безопасность и конфиденциальность печати.  


05.03.2025 Cистема управления печатью Print-X доступна в Linux-версии 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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