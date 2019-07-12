Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура
, Текст: Игорь Королев

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за компанию «Старт2ком», поставлявшую оператору ПО для расчетов с абонентами. Ранее эта компания пыталась отсудить у «Ростелекома» 430 млн руб., но сразу после завершения сделки иск был отозван.

490 млн руб. за «Старт2ком»

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за московскую ИТ-компанию «Старт2ком». Это следует из материалов оператора. Сделка была произведена через «дочку» оператора – «Башинформсвязь».

В ходе сделки «Башинформсвязь» приобрела 99,92% в ООО «Старт2Ком». Оставшиеся 0,08% принадлежат самой компании.

Разработчик ПО для расчетов с абонентами

«Старт2ком» является одним из ведущих разработчиков ПО для систем управления расчетно-сервисным обслуживанием в сфере телекоммуникационного бизнеса. Компания обладает исключительными правами на биллинговую систему собственного производства, которая обеспечивает полный цикл расчетов для значительного числа абонентов широкополосного доступа в интернет, IP-телевидения и телефонии.

Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки «Старт2ком» принадлежала ООО «Старт Консалтинг», которым, в свою очередь, владеют Владимир Барканов (49,5%), Игорь Шибаев (40,5%) и Ирина Шибаева (10%).

rtrtrt600.jpg

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за «Старт2ком», пытавшийся отсудить у него 430 млн руб.
Сразу после завершения сделки иск был отозван

Комментируя сделку, старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ Кирилл Меньшов говорил, что команда «Старт2ком» присоединится к ресурсам ИТ-кластера телекоммуникационного оператора. «Это является важным шагом на пути создания собственного центра компетенций по развитию решений BSS (Business support system, система поддержки операций), - говорил Меньшов. - Это позволит не только эффективно поддерживать имеющиеся на ландшафте решения «Старт2ком», но и активно использовать компетенции специалистов-разработчиков в идущих работах по гармонизации BSS-ландшафта «Ростелекома».

«Ростелеком» приобрел компанию, которая пыталась отсудить у него 430 млн руб

Между тем, у сделки могли быть и иные причины. Дело в том, что сотрудничество между «Старт2ком» и «Ростелекомом» продвигалось не только в положительном ключе: так, в 2018 г. «Старт2ком» подал в Арбитражный суд Москвы иск против «Ростелекома».

Согласно картотеке арбитражных судов, «Старт2ком» требовал от «Ростелекома» выплаты 430 млн руб. из-за неправомерного использования ПО АСР (автоматическая система расчетов) «Премьер-Старт IP».

Сделка между «Ростелекомом» и «Старт2ком» была завершена в декабре 2018 г., а в январе 2019 г. «Старт2ком» отозвал иск к своему новому владельцу.

«Старт2ком» - не единственная ИТ-компания, которую за последнее время приобрел «Ростелеком». Весной 2018 г. «Ростелеком» купил работающую в сфере информационной безопасности компания Solar Security, сумма сделки составила 1,5 млрд руб. На ее базе была запущена единая платформа кибербезопасности «Ростелеком-Solar».

Другие материалы рубрики

ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей

«Мегафон» выложил 300 миллионов за 5G-частоты в Северной столице

Сбербанк нацелился купить Ozon или Avito

Symantec продается

Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

Российскому блокчейну угрожает квантовый компьютер. Для его защиты нужно 700 миллионов

Техника

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии