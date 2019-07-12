«Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за компанию «Старт2ком», поставлявшую оператору ПО для расчетов с абонентами. Ранее эта компания пыталась отсудить у «Ростелекома» 430 млн руб., но сразу после завершения сделки иск был отозван.

490 млн руб. за «Старт2ком»

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за московскую ИТ-компанию «Старт2ком». Это следует из материалов оператора. Сделка была произведена через «дочку» оператора – «Башинформсвязь».

В ходе сделки «Башинформсвязь» приобрела 99,92% в ООО «Старт2Ком». Оставшиеся 0,08% принадлежат самой компании.

Разработчик ПО для расчетов с абонентами

«Старт2ком» является одним из ведущих разработчиков ПО для систем управления расчетно-сервисным обслуживанием в сфере телекоммуникационного бизнеса. Компания обладает исключительными правами на биллинговую систему собственного производства, которая обеспечивает полный цикл расчетов для значительного числа абонентов широкополосного доступа в интернет, IP-телевидения и телефонии.

Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки «Старт2ком» принадлежала ООО «Старт Консалтинг», которым, в свою очередь, владеют Владимир Барканов (49,5%), Игорь Шибаев (40,5%) и Ирина Шибаева (10%).

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за «Старт2ком», пытавшийся отсудить у него 430 млн руб.

Сразу после завершения сделки иск был отозван

Комментируя сделку, старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ Кирилл Меньшов говорил, что команда «Старт2ком» присоединится к ресурсам ИТ-кластера телекоммуникационного оператора. «Это является важным шагом на пути создания собственного центра компетенций по развитию решений BSS (Business support system, система поддержки операций), - говорил Меньшов. - Это позволит не только эффективно поддерживать имеющиеся на ландшафте решения «Старт2ком», но и активно использовать компетенции специалистов-разработчиков в идущих работах по гармонизации BSS-ландшафта «Ростелекома».

«Ростелеком» приобрел компанию, которая пыталась отсудить у него 430 млн руб

Между тем, у сделки могли быть и иные причины. Дело в том, что сотрудничество между «Старт2ком» и «Ростелекомом» продвигалось не только в положительном ключе: так, в 2018 г. «Старт2ком» подал в Арбитражный суд Москвы иск против «Ростелекома».

Согласно картотеке арбитражных судов, «Старт2ком» требовал от «Ростелекома» выплаты 430 млн руб. из-за неправомерного использования ПО АСР (автоматическая система расчетов) «Премьер-Старт IP».

Сделка между «Ростелекомом» и «Старт2ком» была завершена в декабре 2018 г., а в январе 2019 г. «Старт2ком» отозвал иск к своему новому владельцу.

«Старт2ком» - не единственная ИТ-компания, которую за последнее время приобрел «Ростелеком». Весной 2018 г. «Ростелеком» купил работающую в сфере информационной безопасности компания Solar Security, сумма сделки составила 1,5 млрд руб. На ее базе была запущена единая платформа кибербезопасности «Ростелеком-Solar».