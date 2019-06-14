Mail.ru и «Билайн» объявили друг другу цифровую войну

Между Mail.ru Group и «Вымпелкомом» неожиданно начался публичный конфликт. «Вымпелком» повысил стоимость SMS-сообщения на номера интернет-холдинга. В ответ Mail.ru Group отключил прямые каналы для обмена трафиком с оператором.

Абонентам «Билайна» предложили сменить оператора...

С понедельника 10 июня 2019 г., абоненты телекоммуникационной компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стали испытывать трудности с доступом к интернет-сайтам холдинга Mail.ru Group: порталу Mail.ru, «Одноклассникам», «Вконтакте», Delivery Club и др.

Проблемы вылились в перепалку между компаниями на их страницах в социальной сети «Вконтакте». «Не жужжит и заии-к-кается про технические проблемы, - было написано на странице Mail.ru Group. - На нашей стороне технических проблем нет. Смените оператора, у других не заик-к-кается».

...А пользователям Mail.ru - отказаться от «Одноклассников» и «Вконтакте»

В комментарии к этой записи пришел «Вымпелком», который сообщил, что техническая проблема находится на стороне Mail.ru Group, из-за чего упала скорость доступа к их ресурсам. Телекоммуникационный оператор выразил надежду, что интернет-холдинг решит проблему, а пока порекомендовал своим абонентам пользоваться конкурирующими стриминговыми сервисами, которые «работают в обычном режиме»: «Яндекс.Музыка», «Google Play Музыка», Youtube Music и Apple Music.

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Позднее Mail.ru Group уточнила: до 10 июня между компаниями существовал прямой канал для обмена интернет-трафиком, который интернет-холдинг «перестал спонсировать в ответ на непартнерские действия с яркой стороны» (рекламный лозунг «Билайна»).

Все из-за SMS

Причиной этого стало решение «Вымпелкома» в шесть раз повысить для своих абонентов стоимость отправки SMS на короткие номера Mail.ru Group. «В 6 раз, Карл, - отметили в Mail.ru Group. - Теперь «Билайн» экономит на покупке трафика у других операторов и поэтому испытывает технические проблемы. Качество связи клиентов «Билайн» полностью в его зоне ответственности. Переходите к тем операторам, у которых все работает».

Затем уже «Вымпелком» сообщил, что 10 июня Mail.ru Group в одностороннем порядке отключил прямые каналы для обмена интернет-трафиком. «Вымпелком» проинформировал партнера об этой проблеме, но вместо ответа получил указанные посты Mail.ru Group в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с этим «Вымпелком» сообщил, что никакого бесплатного канала между компаниями нет. Это общий канал, организованный обеими компаниями для удобства пользователей.

В «Вымпелкоме» также не согласны с утверждением Mail.ru Group о том, что интернет-холдинг «спонсировал» данный канал. «Никакого спонсорства нет, это симметричные платежи, так называемый пиринг», - рассказали представители оператора.

Со стороны «Вымпелкома» стыки продолжают работать, но трафик Mail.ru Group есть только у этого интернет-холдинга и он перестал его отправлять. В результате «Вымпелком» вынужден направлять трафик на ресурсы Mail.ru Group через Европу.

«Нам кажется, что это Mail.ru Group намеренно экономит на интересах своих же клиентов, ограничивая права десятков миллионов людей в полноценном доступе к популярным ресурсам», - заявили в «Вымпелкоме».

Что касается цен на SMS-сообщения, то их корректировка произошла в соответствии с текущими рыночными условиями в отношении ряда партнеров, и Mail.ru Group тут не является исключением. «История с повышением цен на SMS-сообщения не имеет отношения к истории с обменом трафиком, так как с технической точки зрения оборудование, задействованное при отправке SMS, не связано с каналообразующим и маршрутизирующим оборудованием, используемым для доступа наших абонентов к ресурсам Mail.ru Group», - отметили в «Вымпелкоме».