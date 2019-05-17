«Яндекс» запретил было сотрудникам летать на Sukhoi Superjet 100, но потом передумал
Внутренний запрет «Яндекса»
Компания «Яндекс» запретила покупать билеты для служебных командировок сотрудников на самолеты Sukhoi Superjet. Об этом сообщил Telegram-канал «Двойная сплошная».
Админы канала утверждают, что интернет-компания запретила сотрудничество с авиакомпаниями, в чьих авиапарках «много» самолетов данной модели. Исключение составляет «Аэрофлот», но только при условии, что полет будет осуществляться не на Sukhoi Superjet.
Распоряжение отменено как ошибочное
Пресс-служба «Яндекса» заявила CNews, что в этой ситуации имеет место недопонимание. «Простая рекомендация, возникшая из-за волнения нескольких сотрудников по непонятным причинам превратилась в распоряжение», - говорит представитель компании Илья Грабовский.
По его словам сейчас данное распоряжение отменено как ошибочное. «Никаких ограничений нет, сотрудники могут выбирать любой комфортный для себя способ передвижения во время командировок, - добавил Грабовский. - Но те, кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости».
Трагедии с Sukhoi Superjet 100
Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100 был разработан компанией «Гражданские самолеты «Сухой» и стал первым самолетом, полностью созданным в современной России. Эксплуатация лайнера началась в 2011 г.
В 2012 г. при демонстрационном полете самолете в Индонезии случилась трагедия: лайнер врезался в гору, что привело к гибели всех находившихся на борту 45 человек. В начале мая 2019 г. с Sukhoi Superjet случилась еще одна трагедия: в столичном аэропорту Шереметьево лайнер загорелся на взлетной полосе, погиб 41 из 78 находившихся на борту человек.
Описанные трагедии вызвали у общественности вопросы относительно надежности нового самолета. Некоторые пассажиры стали опасаться рейсов на самолете Sukhoi Superjet 100.
Мнение авиаэксперта
Главный редактор издания FreqyentFlyers.ru Илья Шатилин считает бессмысленной попытку «Яндекса» или какой-либо другой компании запрещаться своим сотрудникам перемещаться на самолете Sukhoi SuperJet 100. «При неправильном управлении любая модель самолета может попасть в аварию, - говорит Шатилин. - С таким же успехом «Яндекс» может запрещать своим сотрудникам летать на Airbus A320, потерпевшем аварию при демонстрационном полете в 1988 г. в Париже, или Boing 737 (за последнее время в России имели место четыре аварии с этим типом самолета). А можно еще запретить сотрудникам и ездить на трамваях, так как и они попадают в аварии».