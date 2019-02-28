В России случился «банкопад»: В трех крупных банках крупный сбой

Сразу три российских банка испытывают сегодня технический сбой — это ВТБ, «Открытие» и Россельхозбанк. ВТБ объяснил невозможность зайти в интернет-банк тем, что там проводится «улучшение». Точно так же объяснил неполадки на сайте «Открытие».

Проблемы ВТБ

Системы сразу нескольких российских банков в настоящий момент испытывают сбой. В их числе оказались ВТБ, «Открытие» и Россельхозбанк. На это обратил внимание телеграм-канал «Банкста», окрестивший происходящее «банкопадом».

У ВТБ с утра не работали мобильное приложение и интернет-банк. При попытке зайти в приложение пользователи видели сообщение «В настоящее время система находится на профилактике. Попробуйте зайти позднее».

На сайте ВТБ сообщалось следующее: «В настоящее время мы работаем над улучшениями в интернет-банке. Обещаем, что это не займет много времени и "ВТБ-онлайн" станет еще удобнее». Также в сообщении банк обещал восстановить нормальную работу систем в 12:30 по московскому времени, что и было сделано. «Банкста» отмечает, что утро рабочего дня в конце месяца — неудачное время для проведения улучшений.

В колл-центре банка сообщили РБК, что «работоспособность онлайн-сервисов уже восстановлена, о причинах сбоя вам в данный момент не можем сообщить». ТАСС получил от колл-центра следующий ответ: «В настоящий момент в работе системы банка каких-либо ограничений не отображается. То есть ранее были проведены работы, но сейчас все должно работать в штатном режиме».

Другие банки

Одновременно сбой возник в сетях банка «Открытие». При попытке зайти в интернет-банк на сайте «Открытия» появляется сообщение «Технические работы! Уважаемые клиенты! В настоящий момент проводятся работы по улучшению сервиса. Вы можете воспользоваться предыдущей версией интернет-банка по адресу online.open.ru. Приносим извинения за доставленные неудобства». Страница online.open.ru загружается, появляются поля для ввода логина и пароля. На момент публикации данного материала сбой все еще продолжается.

В работе сразу трех российских банков наблюдается сбой

Сбой наблюдается также в сетях Россельхозбанка. «Вход в систему невозможен. Обратитесь в службу технической поддержки банка», — такое сообщение видит пользователь при попытке войти в мобильное приложение, пишет Банкста.

Предыдущие сбои

До этого сбой в работе мобильного банка ВТБ был отмечен в декабре 2018 г. Банк признал, что пользователи могли столкнуться с «временными ограничениями» и принес извинения за неудобства. В июле ВТБ также испытал технический сбой — не работали мобильное приложение и интернет-банк. Банк признал, что по техническим причинам были возможны ошибки при входе в мобильный банк и на сайт, уточнив, что они связаны с проблемами на стороне партнера.

В «Открытии» технические неполадки наблюдались в начале февраля 2018 г., когда отказала одна из систем. При этом клиентов самого «Открытия» сбой не затронул — пострадали пользователи Рокетбанка, который не является частью группы «Открытия» с 2018 г., но на момент сбоя работал на ее инфраструктуре, не имея собственных схем резервирования доступа в платежные системы. Клиенты Рокетбанка жаловались, что не могут расплатиться картой, перевести с нее средства, а также снять наличные.