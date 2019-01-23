Часы Garmin отправили своего хозяина в тюрьму на пожизненный срок

Фитнес-устройство выдало местоположение преступника незадолго до совершенного им убийства. Это стало одной из ключевых улик, позволивших доказать его вину.

Фитнес и пули

Фитнес-часы Garmin стали ключевой уликой в деле британского наемного убийцы, которого суд на прошлой неделе приговорил к пожизненному заключению. Марк Феллоуз (Mark Fellows), известный в криминальном мире под псевдонимом Iceman, был осужден за убийство двух криминальных авторитетов - 55-летнего Пола Мэсси (Paul Massey) и его сподвижника, 53-летнего Пола Кинселлы (Paul Kinsella).

Мэсси был расстрелян 26 июля 2015 г. рядом с собственным домом, и полиция долгое время не могла определить подозреваемого.

Все изменилось в мае 2018 г., когда Пол Кинселла был убит велосипедистом в маске и ярко-желтом жилете.

Жилет, а также велосипед, покрытый характерными желтыми наклейками, оказались хорошо различимы на камерах видеонаблюдения, так что маршрут убийцы удалось отследить почти от его дома и до места преступления.

Учитывая, что о Феллоузе было известно, что он был связан с преступной группировкой, враждовавшей с той, к которой принадлежали Мэсси и Кинселла, у полицейских возникли основания для проведения обыска в доме у подозреваемого.

При обыске у Феллоуза, который, по словам следователей, фанатично увлекался спортивным бегом, обнаружились фитнес-часы Garmin, а в них данные о перемещении Феллоуза за прошедшие годы.

GPS-компромат

Очень скоро у полицейских были все подтверждения того, что незадолго до убийства Феллоуз проводил много времени в непосредственной близости от дома Мэсси.

Данные о перемещении, сохраненные на умных часах наемного убийцы, стали ключевой уликой, позволившей посадить его в тюрьму

Кроме того, записи с камер видеонаблюдения показали, что Феллоуз неоднократно подъезжал к дому Мэсси на своей машине за неделю до убийства. Вероятность того, что он мог там оказываться случайно, следователи сочли нулевой.

«Носимые фитнес-устройства собирают для своих пользователей статистику их перемещения - количество шагов, дистанции, преодоленные пешим ходом или бегом, и так далее. Для этого используются разные способы, но один из ключевых - это регистрация координат с помощью GPS, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - В результате в погоне за спортивными достижениями преступник засветил свое местонахождение и выдал сам себя. Точнее будет сказать, что его выдало полезное личное устройство, накопившее критическое количество компромата».

В случае с убийством Кинселлы у Феллоуза был помощник - некий Стивен Бойл (Steven Boyle), выступавший в роли наблюдателя (иными словами, он «стоял на стреме»). Сразу после убийства Бойл избавился от своей машины, а Феллоуз - от заметного велосипеда. Но это им не помогло.

Следователям удалось добиться от Бойла показаний на Феллоуза, что позволило осудить второго на пожизненный срок без права на досрочное освобождение. С Бойла сняли обвинение в соучастии в убийстве Мэсси, но признали ответственным за смерть Кинселлы. В результате он получил пожизненный срок с правом досрочного освобождения через 33 года. На суде Феллоуз угрожал бывшему подельнику.