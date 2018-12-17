Создатель знаменитого сервиса Vine умер от передозировки

Один из основателей известного видеосервиса Vine Колин Кролл (Colin Kroll) обнаружен мертвым в своей квартире на Манхеттене. Следствие еще не установило причину смерти, однако наиболее вероятной причиной называет передозировку наркотиками.

Смерть «отца» Vine

В США скончался основатель популярного в прошлом видеосервиса Vine Колин Кролл (Colin Kroll). Его тело, как пишет портал TechCrunch, было найдено в его квартире в Манхеттене. Несколькими днями ранее девушка Кролла обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.

Колин Кролл умер в возрасте 34 лет. Причина смерти на текущий момент не установлена. Эксперты склоняются к версии о передозировке наркотиков, на что указывают найденные в его квартире следы запрещенных веществ и их употребления.

Наследие Колина Кролла

Vine – далеко не единственный крупный проект 34-летнего американского предпринимателя. В ИТ-сфере его путь наверх был довольно стремительным. Уже возрасте 23 лет (в 2007 г.) он получил должность технического руководителя компании Yahoo, на которой проработал до 2009 г. После этого он ушел в компанию Jetsetter на должность технического директора, которую покинул лишь в 2013 г.

Колин Кролл - человек, подаривший миру Vine и популяризировавший видеоблогинг как таковой

В 2015 г., уже после создания Vine, Колин Кролл основал проект HQ Trivia – онлайн-викторину, в 2017 г. получившую официальные мобильные версии под Apple iOS и Google Android. Он занял должность исполнительного директора проекта, основать который ему помог уроженец Республики Таджикистан Руслан Юсупов.

Но все же именно Vine принес Кроллу наибольшую известность и финансовый успех. Над этим проектом он тоже работал вместе с Русланом Юсуповым, и помогал им третий сооснователь Дом Хофманн (Dom Hofmann). Кролл был гендиректором Vine с 2013 г. по 2015 г.

История успеха Vine

Vine – это платформа коротких шестисекундных видеороликов, запущенная в январе 2013 г. Оригинальная идея сервиса привлекла пользователей, и спустя всего три месяца официальное приложение Vine стало самым скачиваемым в магазине Apple App Store.

Но на волне успеха Vine находился сравнительно недолго. Постепенно он начал уступать по своим возможностям Instagram, в котором можно было делиться 15-секундными роликами с июля 2013 г., и Snapchat. В последний возможность отсылать собеседникам ролики длительностью до 10 секунд была внедрена еще в декабре 2012 г., за месяц до открытия Vine.

Проект стал терять популярность, и даже эксперименты с увеличением длины роликов с 6 до 140 секунд не улучшили ситуацию. В III квартале 2016 г. она достигла критически низкой отметки, в результате чего основатели приняли решение о закрытии проекта. Уже с 27 октября 2016 г. пользователи Vine больше не могли загружать новые ролики. 17 января 2017 г. сервис полностью прекратил свою работу, но владельцам аккаунтов была предоставлена возможность выкачать все ранее загруженные ими видеоролики.

Возвращение Vine

Несмотря на обилие популярных сервисов по загрузке видео с миллиардными аудиториями, включая YouTube и Instagram, Разработчики Vine уверены, что смогут на равных конкурировать с ними. Дом Хофманн, один из трех основателей Vine, ведет разработку похожей по набору функций, но современной и улучшенной его версии.

Изначально проект, о существовании которого стало известно в конце 2017 г., носил название «v2», что намекало на перезапуск Vine, и должен был заработать в середине 2018 г. Позже дату релиза сместили на осень 2018 г., но в ноябре нынешнего года Хофманн выступил с заявлением о переносе сроков запуска на весну 2019 г. Попутно он официально сменил название проекта с v2 на Byte.

На данный момент не сообщается, что относится к ключевым отличиям Byte от закрытого Vine. По словам самого Дома Хофманна, сервис предоставит пользователям возможность выкладывать ролики длительностью от 2 до 6,5 секунд и бесконечно зацикливать их. Однако подобный сервис уже существует, и притом достаточно давно – это Coub. Coub основан россиянами Антоном и Игорем Гладкобородовыми и Михаилом Табуновым в 2012 г., и по состоянию на декабрь 2018 г. его ежемесячная аудитория превышает 50 млн посетителей.