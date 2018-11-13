Seagate и IBM устроят слежку за жесткими дисками по всему миру

Seagate и IBM задействуют блокчейн для слежки за каждым жестким диском в мире. Проект создается с целью борьбы с контрафактом и защиты информации.

Слежка за дисками

Корпорация Seagate совместно IBM разрабатывают уникальную систему слежения за жесткими дисками, в основу которой ляжет технология блокчейн. Проект направлен на повышение уровня безопасности накопителей: одной из выполняемых им задач станет проверка оригинальности программной части HDD, заявила компания на своем сайте.

Seagate намерена следить не только за своими жесткими дисками, но и за продукцией других компаний, в том числе своего основного конкурента, Western Digital. Осуществляться данная деятельность будет исключительно после получения официального разрешения от производителя.

Цели – безопасность данных и защита от подделок

В основу идеи Seagate и IBM о слежке за накопителями стало понимание, что каждый жесткий диск проходит через руки десятков людей, осуществляющих его «доставку» конечному потребителю – от рабочие на производстве и до сотрудников транспортных компаний и магазинов, в которых HDD и приобретается покупателем.

Исходя из этого, Seagate и другие производители не могут дать 100% гарантию того, что до покупателя жесткий диск доедет в том же виде, в каком был выпущен с завода. Речь, в том числе, об изменениях в программном коде устройства – проверить каждый HDD из многотысячных партий не представляется возможным из-за высоких временных и трудозатрат. Это повышает риски для корпоративных клиентов, заказывающих большие объемы накопителей. В процессе перемещения от завода в компьютер или ЦОД клиента жесткий диск также может поменять идентификационные данные: получить новый серийный номер, название и модель вместе с датой выпуска и превратиться, по сути, в поддельный продукт.

Seagate и IBM задействуют блокчейн для слежки за каждым жестким диском в мире

Это уже вторая цель Seagate и IBM – если не избавиться, то, по меньшей мере, сократить объемы контрафакта. По данным организации International Anti-Counterfeiting Coalition, рынок поддельной продукции в мировом масштабе по состоянию на 2018 г. оценивается в $1,7 трлн.

Блокчейн спасет мир

Избежать все перечисленные ситуации, считают в Seagate и IBM, поможет технология блокчейн, активно использующаяся в криптовалютной среде. Разрабатываемая компаниями система слежения позволит контролировать жизненный цикл каждого HDD на протяжении всего этапа его существования – от производства до утилизации. Весь учет планируется максимально автоматизировать, чтобы сократить затраты человекочасов и избавиться от потенциального влияния человеческого фактора. Каждый HDD получит уникальную цифровую метку, которую производитель впишет в уникальный же пакет в цепочке блокчейн, где она уже не будет подлежать изменениям.

Инициатива Seagate и IBM позволит покупателям гарантированно получать именно те накопители, которые им нужны, без возможных махинаций и в то же время обезопасит своих производителей. В случае гарантийного ремонта они будут знать, что клиент не пытается обмануть их путем подмены жесткого диска.

Этапы развития системы слежения и ее влияние на мировой рынок

Seagate и IBM планируют развернуть систему слежения за накопителями в несколько этапов. Сперва они возьмут под контроль жесткие диски для корпоративных систем хранения, и на этом же этапе будет проходить обкатка всего проекта. Затем Seagate распространит технологию на HDD, предназначенные для обычных потребителей.

IBM со своей стороны предложит технологию блокчейн-слежки компаниям из различных отраслей: она может пригодиться, в частности, в медицинской сфере, где позволит в разы сократить количество поддельных лекарств. Стоимость разработки и внедрения данной системы IBM и Seagate не приводят.

Жесткие диски по-прежнему в цене

Даже если идея Seagate и IBM не заинтересует компании из различных отраслей, в сегменте компьютерных накопителей она весьма пригодится, как минимум, в корпоративном секторе. За последние шесть лет, по данным Statista.com, мировые продажи HDD сократились со 152 млн во втором квартале 2012 до 95,25 млн во втором квартале 2018. Они вытесняются с рынка твердотельными накопителями (SSD), набирающими популярность у обычных потребителей. И все же, 95,25 млн – это по-прежнему колоссальные объемы производства, и отследить каждый жесткий диск без специальной системы попросту невозможно.

Seagate, добавим, с недавних пор производит и SSD-накопители. Планируется ли внедрение блокчейн-слежки за такого рода носителями информации, не сообщается.