Минстрой создаст центр компетенций по «умному городу»

Минстрой намерен в ближайшее время создать центр компетенций, задачей которого станет разработка и внедрение инноваций в рамках проекта «Умный город». В числе первых проектов – биометрическая система распознавания пассажиров общественного транспорта.

Умные города

В ближайшее время в России появится Центр компетенций, который займется разработкой и внедрением инновационных технологий для проекта «Умный город», который планируется реализовать в российских городах, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса. По его словам, вопрос внедрения инновационных технологий в российских городах уже активно обсуждается на экспертном уровне и скоро будет обговариваться в министерстве.

На сегодняшний день существует целый ряд ограничений, препятствующих внедрению некоторых технологий. Министерство намерено системно подойти к решению этого вопроса и в первую очередь заняться вопросами транспортной логистики, а затем экологическими проблемами и пр.

В России появится Центр компетенций, который займется разработкой и внедрением инновационных технологий для проекта «Умный город»

Начнем с транспорта

Одним из направлений Центра станет внедрение в городах экологического общественного транспорта. Кроме того, Минстрой намерен внедрить в «умных» городах биометрическую систему распознавания лиц при посадке в общественный транспорт для того, чтобы распознавать пассажира про посадке и автоматически списывать с его счета деньги за проезд. Первый пилотный проект будет реализован в Москве «Ростелекомом» при поддержке Huawei. В случае успеха пилотного проекта биометрическая система распознавания лиц будет включена в стандарт «смарт-сити» для российских городов, который начал разрабатывать Минстрой.



