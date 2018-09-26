Исследование CNews: спрос на облачные услуги в России стабильно растет

Российский рынок облачных услуг активно развивается. Об этом говорится в исследовании CNews Analytics. В его рамках эксперты изучили факторы, влияющие на рост рынка, оценили актуальные потребности и основные подходы к использованию облачных технологий в российском бизнесе, а также выявили барьеры и потенциал расширения.

Облачная карта

Объем облачного рынка России, с учетом публичных, частных и гибридных облаков, по итогам 2017 г. составил порядка p30 млрд, рост сохраняется на уровне 22% в год. Такие данные приводят эксперты CNews Analytics в исследовании «Облачная стратегия бизнеса 2018». Оно основано на опросе профильных руководителей 100 крупных компаний, входящих в топ-500 рейтинга РБК и представляющих такие отрасли, как промышленность, FMCG (товары быстрого спроса), финансы, ритейл, энергетика и др.

Игроки рынка связывают устойчивый спрос на облачные услуги с необходимостью оптимизации затрат и в первую очередь – за счет снижения CAPEX. Кроме этого, более половины респондентов видят главное преимущество облачных сервисов в возможности более быстрого запуска новых продуктов и выведения их на рынок. Еще почти половина опрошенных отмечают миграцию в облако как фактор, сокращающий затраты на ИТ. Около четверти выделили использование облаков, как возможность высвобождения финансовых ресурсов на разработку и внедрение инноваций.

Оценка полезности облачных решений для бизнеса

Источник: CNews Analytics, 2018

Как правило, заказчики со стороны крупного бизнеса взаимодействуют более чем с одним провайдером облачных услуг. При выборе партнера учитывается стоимость предложения, а также берется в расчет опыт использования сервиса для аналогичных задач, надежность поставщика и уровень обеспечения необходимого стандарта безопасности.

Кроме того, исследователи отмечают, российский сегмент IaaS находится в стадии активного роста и до 2020 г. темпы его развития составят до 40-45% в год в рублях. В I полугодии 2018 г. 57% крупных компаний заявили, что уже используют облачные сервисы по модели «инфраструктура как услуга». И 78% из них планируют увеличивать потребление IaaS в ближайшие два года.

Почти две трети респондентов задействовали облачную инфраструктуру для задач тестирования, более половины – для обеспечения базовой инфраструктуры основных систем бизнеса. Сохраняется спрос на поддержку задач разработки – это отмечают 39% опрошенных. И еще 28% используют IaaS в качестве резервного хранилища данных.

Планы использования облачных решений для проектов в будущем

Источник: CNews Analytics, 2018

На российском рынке облачной инфраструктуры наиболее успешны компании, которые не только предоставляют определенные ресурсы, но и оказывают дополнительные услуги: помогают оптимизировать бизнес-процессы с учетом использования облачных технологий, проводят консультации и мастер-классы и т.д. И как указывают сами игроки рынка, именно в этой сфере они видят основной потенциал дальнейшего роста.

Не все так радужно

Эксперты CNews Analytics отмечают, сдерживающих факторов для развития облачного рынка в России становится меньше. Однако все еще сохраняется недоверие бизнеса к уровню безопасности хранения данных во внешнем облаке. На это указали 79% опрошенных. 60% отметили опасения из-за угрозы непрерывности бизнес-процессов.

Почти половина респондентов сдерживающим фактором развития считают высокую стоимость услуг. Как отмечают аналитики, в значительной мере это связано с тем, что модели, используемые в компаниях для расчета окупаемости инвестиций при миграции в облака, разнообразны и не всегда корректны. И в этой связи на рынке достаточно серьезно востребован облачный консалтинг и решения интеграторов «под ключ».

И около трети респондентов ссылаются на ограничения или требования регулятора, не позволяющие мигрировать в облако. В первую очередь на этот фактор ссылаются представители финансового и промышленного секторов.

Ресурсы для роста

Стимулировать использование облачных сервисов способно снижение издержек за счет стоимости решения – на это указали более 60% опрошенных. Наравне с этим важным фактором, поддерживающим облачную миграцию, становятся вопросы доверия – 58% отметили гарантии безопасности и 56% финансовые гарантии доступности по SLA.

Стимулы для увеличения потребления облачных сервисов

Источник: CNews Analytics, 2018

Кроме этого, участники рынка, уже построившие собственную инфраструктуру и использующие ее для решения текущих задач, готовы рассмотреть привлечение внешних ресурсов, в случае их соответствия ключевым требованиям безопасности, а также ценовой привлекательности. На это указали 60% опрошенных компаний, пока воздерживающихся от потребления IaaS. Преимущественно эту группу респондентов интересуют IaaS-решения для хранения данных (30%) или виртуальные серверы (28%).

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