Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft

Американская инвестиционная компания Morgan Stanley, некогда владевшая 7,3% акций офшорного разработчика ПО Luxoft, полностью вышла из его капитала. Другой американский фонд Wasatch Advisers сократил свою долю в Luxoft в два раза.

Morgan Stanley распродала акции Luxoft

Американская инвестиционная компания Morgan Stanley вышла из числа акционеров офшорного разработчика ПО Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Morgan Stanley стала акционером Luxoft в начале 2017 г., собрав на тот момент 7,3% акций офшорного разработчика. Но уже к концу 2017 г. доля Morgan Stanley в капитале Luxoft снизилась до 2,5%. Теперь же американская инвестиция компания полностью распродала принадлежавшие ей акции Luxoft.

Wasatch Advisers и JPMorgan снизили доли в Luxoft

Параллельно другая американская инвестиционная компания Wasatch Advisers сократила свою долю в Luxoft. Если на конец 2017 г. ей принадлежало 4,5% акций офшорного разработчика, то на нынешний момент размер ее доли сократился до 2%.

Ранее еще одна американская инвестиционная компания JPMorgan снизила свою долю в Luxoft с 6% до 3,5%.

Новые инвесторы в Luxoft

В то же время у Luxoft появляются и новые инвесторы. В начале 2018 г. британский фонд M&G Investment Managment собрал 3,8% акций офшорного разработчика.

Фото: Depositphotos.com Morgan Stanley, в прошлом владевшая 7,3% акций Luxoft, полностью вышла из его капитала

Luxoft провела IPO на американской бирже NASDAQ в 2013 г. Два года назад акции компании котировались в районе $50. Затем начался рост, и в мае 2017 г. котировки акций выросли до $66.

Но рост сменился падением, и в июле 2017 г. акции Luxoft торговались всего лишь около $45. Затем начался новый рост, и в начале 2018 г. одна акция Luxoft стоила $58. Далее последовало падение котировок и в мае за одну акцию давали $33. Сейчас акции Luxoft снова растут, и стоимость одной бумаги оставляет $46,7.

Основной акционер Luxoft - группа IBS. Ей принадлежит 35% от общего числа акций. Ввиду особенностей акционерной структуры Luxoft данный пакет эквивалентен 81% акций голосов.

Помимо IBS в число владельцев крупных пакетов акций Luxoft входят американские фонды BlackRock и Fidelity Managment & Research (FMR). Им принадлежит 3% и 4,6% акций соответственно.