Англичане купили крупный пакет Luxoft

Новый акционер Luxoft

У офшорного разработчика ПО Luxoft появился новый крупный акционер. Согласно данным Американской комиссии по ценным бумагам, британский фонд M&G Investment Management консолидировал 3,8% акций Luxoft.

Рыночная стоимость данного пакета акций на нынешний момент составляет $58 млн.

Чем занимается M&G

M&G - один из старейших и крупнейших инвестиционных домов Великобритании. Фонд был основан в 1931 г. и является автономной частью британской компании Prudencial, работающей в области страхования жизни и финансовых сервисов.

Под управлением фонда находятся средства на общую сумму 281 млрд фунтов. M&G управляет средствами частных инвесторов, участников схем пенсионных накоплений и страхования жизни.

Как колеблются акции Luxoft

Luxoft вышел на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2013 г. Своего пика котировки акций компании достигали в конце 2015 г. при цене до $79 за одну акцию. Затем, к февралю 2016 г., акции упали до $50.

Британский фонд M&G Investment Management купил акции Luxoft на $58 млн

После этого котировки акций Luxoft пережили несколько волн подъема и падений. Так, к концу мая 2016 г. они поднялись до $64, затем к концу июня 2016 упали до $50. В октябре 2016 г. начался рост и к маю 2017 г. акции подорожали до $66.

В июле начался новый период падения, и к августу акции упали $45. В октярбре начался рост, к 20-м числам января 2018 г. акции подорожали до $58, после чего началось падение, и сейчас акции стоят $44,8.

Кому еще принадлежат акции Luxoft

Крупнейшим акционером Luxoft является группа IBS. Ей принадлежит 35% от общего числа акций, причем из-за особенностей акционерной структуры данный пакет обеспечивает 81% от общего числа голосов.

Крупными миноритариями Luxoft является ряд американских фондов. JPMorgan Chase & Co владеет 3,5% акций, Morgan Stanley 2,5%, BlackRock 3%, Fidelity Managment & Research 4,7%, Wasatch Advisors 4,6%.