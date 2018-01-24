Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft

Американские инвестиционные компании снижают свои доли в Luxoft. Доля JPMorgan снизилась с 6% до 3,5%, доля Morgan Stanley - c 7,3% до 2,5%.

JPMorgan и Morgan Stanley снизили свои доли в Luxoft

Американские инвестиционные компании JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley снизили размеры принадлежащих им пакетов акций офшорного разработчика Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

JPMorgan стала крупным акционером Luxoft в начале 2015 г., собрав 4,5% акций компании. К началу 2017 г. JPMorgan владел уже 6% акций. Но в конце 2017 г., как свидетельствуют данные SEC, доля американской инвестиционной компании в Luxoft снизилась до 3,5%.

Morgan Stanley стала крупным акционером Luxoft год назад. Тогда американская инвестиционная компания собрала 7,3% акций офшорного разработчика. К концу 2017 г., как показывают документы SEC, доля Morgan Stanley снизилась до 2,5%.

Как падали и восстанавливались котировки акций Luxoft

Сейчас акции Luxoft котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже на отметке $57,7. Год назад они находились на аналогичной отметке. Затем, в течение первой половины 2017 г., акции торговались в коридоре $55-65.

Американские инвесткомпании распродают акции Luxoft

В июле 2017 г. произошло резкое падение котировок акций Luxoft до $45 за одну акцию. Со второй половины ноября 2017 г. началось постепенное восстановление курса акций, которое и привело к нынешнему уровню котировок.

Кто еще владеет акциями Luxoft

В число крупнейших акционеров Luxoft входят также американские фонды BlackRock, Fidelity Managment & Research (FMR) и Wasatch Advisors. По состоянию на лето 2017 г. им принадлежало 3%, 4,7% и 4,6% акций офшорного разработчика соответственно.

Основной акционер Luxoft - группа IBS. Ей принадлежит 35% от общего числа акций (81% от общего числа голосов).