ЕГЭ по математике под угрозой срыва из-за отсутствия интернета

Отсутствие интернета и электричества может привести к отмене ЕГЭ по математике, назначенного на 30 мая в восьми районах Якутии. Электричество в районах отсутствует по причине аварии на Якутской ГРЭС-2 и плохих погодных условий.

Срыв ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике оказался под угрозой срыва в восьми районах Якутии — его могут отменить из-за отсутствия интернета и перебоев с электричеством. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра образования и науки республики Эдуарда Кондратьева.

Напомним, ЕГЭ по математике базового уровня должен пройти в России 30 мая 2018 г., а по математике профильного уровня — 1 июня. Математика на государственных экзаменах считается обязательной дисциплиной.

По словам Кондратьева, проблемы с интернетом наблюдаются в восьми районах Якутии. Отмену ЕГЭ, запланированного на 30 мая, в тех районах, где пока нет света и интернета, замминистра называет «крайним вариантом», однако не исключает, что придется прибегнуть именно к таким мерам.

Он отмечает, что использование резервных двигателей обеспечило работу 236 пунктов проведения экзаменов, всего же таких пунктов 238. Два пункта, которые находятся в селах Кюпцы и Эльдикан Усть-Майского района, пришлось закрыть из-за паводка. Школьники из этих населенных пунктов отправятся сдавать ЕГЭ в райцентр.

ЕГЭ по необязательным предметам, информатике или географии, состоявшийся 28 мая, прошел в Якутии без сбоев. Он стал первым в череде государственных экзаменов в 2018 г., за ним сразу следуют экзамены по математике. После этого 6 июня школьники сдадут еще один обязательный предмет — русский язык — после чего 20 июня их ожидает последний экзамен по необязательному предмету — литературе или физике.

Причины неполадок

Причиной отсутствия интернета и перебоев с электричеством в некоторых районах Якутии стало аварийное отключение 28 мая турбогенераторов ТГ-3 и ТГ-4 на Якутской ГРЭС-2. Инцидент произошел в 12:07 по местному времени, сообщает Минэнерго России. Причиной отключение турбогенераторов послужило снижение давления инструментального воздуха. СМИ объясняют неполадку плохими погодными условиями.

ЕГЭ по математике в Якутии могут отменить из-за отсутствия интернета

В сообщение Минэнерго России говорится, что в результате аварии без электричества осталось 50 тыс. человек. Ситуационно-аналитический центра (САЦ) Минэнерго оценил количество оставшихся без света граждан в 85 тыс.

В настоящий момент электроснабжение частично ограничено в городе Якутске, а также Хангаласском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Таттинском районах, передает ТАСС со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

За день до этого «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Якутскэнерго» сообщал об остановке генерирующего оборудования на Якутской ГРЭС-2, произошедшей в воскресенье, 27 мая, в 11:24 по местному времени, из-за технологического нарушения в компрессорной инструментального воздуха.

Всего по состоянию на понедельник, 28 мая, без света в Якутии оставались 172 тыс. человек, сообщает Минэнерго.