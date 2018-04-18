Власти США: Половину работы чиновников могут делать компьютеры

45% рабочих обязанностей, которые исполняют госслужащие США, может выполнять компьютер. При этом 5% рабочих мест можно полностью автоматизировать, и сотрудники-люди на них будут не нужны. Еще 60% рабочих мест можно автоматизировать на треть.

Автоматизация рабочих мест

Около 5% федеральных служащих США можно заменить компьютерами — функции, выполняемые этими работниками, могут быть «полностью автоматизированы». Функции еще 60% госслужащих могут быть автоматизированы как минимум на треть. В общей сложности около 45% рабочих обязанностей, которые сейчас выполняются на федеральных должностях людьми, могут быть автоматизированы.

Такие данные представлены в «2018 Федеральном отчете о приоритетах в области трудовых ресурсов» (FWPR), который подготовило Управление кадровой службы США. При составлении отчета специалисты ведомства ориентировались на тот уровень развития технологий, каким он был по состоянию на 2016 г.

План действий

В докладе «Трудовые ресурсы ХХI века», который является дополнением к недавно опубликованной «Повестке дня президента», Управление кадровой службы конкретизирует, что следует предпринять в целях автоматизации обязанностей госслужащих. Доклад был подготовлен совместно с Административно-бюджетным управлением США и Министерством обороны.

Согласно намеченному плану, от кадровой службы и бюджетного управления требуется, чтобы к I кварталу 2019 г. они определили и запустили пилотные программы в трех сферах, где автоматизация может иметь наибольшее влияние.

Ко второму кварталу ведомства должны понять, как автоматизация отразится на госслужащих и определить набор навыков, которые им потребуется в будущем. Одновременно кадровое управление должно запустить пилот по переквалификации работников, которых затронет автоматизация.

5% госслужащих в США можно полностью заменить компьютерами

От ведомств также требуется представить способы измерения человеческих ресурсов и ускорения процесса найма онлайн. Исторически сложилось так, что правительству США трудно привлекать на работу молодых сотрудников, в том числе на позиции, связанные с ИТ. Многие относят это на счет долгого процесса трудоустройства в федеральных ведомствах. Чтобы его сократить, кадровое управление должно будет создать инструмент автоматизации, который поможет менеджерам сортировать заявки соискателей. Также управление должно построить систему, в которую будут заноситься цифровые данные о сотрудниках, чтобы ускорить их перевод из одного ведомства в другое.

Сдвиг к творчеству

Авторы FWPR обращают внимание на то, что в сфере человеческих ресурсов в долгосрочной перспективе прогнозируется переход от более простого и рутинного труда к более сложному и творческому. В связи с этим в государственных кадрах уже сейчас следует культивировать умственные навыки.

В период с 2001 г. по 2009 г. количество производственных рабочих мест сократилось в США на 2,7 млн, а количество учетно-хозяйственных рабочих мест — на 700 тыс., гласит отчет. Одновременно количество рабочих мест, где требуется взаимодействие с людьми, выросло на 4,8 млн, и эта тенденция продолжается.

По состоянию на 2015 г. всего 4% рабочих обязанностей в США при среднем уровне исполнения требовали творческого подхода, и всего 29% — восприятия эмоций. Было замечено, что именно эти сегменты хуже всего поддаются автоматизации.

Специалисты по HR, с которыми консультировались авторы отчета, отмечают, что в следующий 5-10 лет на рынке труда наиболее востребованы будут такие навыки, как способность управлять разношерстным персоналом, совместное творчество, мозговой штурм, построение отношений, способность к инновациям и командная работа. Все эти качества нужно незамедлительно начать воспитывать в кадрах, предназначенных для госслужбы.