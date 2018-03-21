«Большие данные» шагают по планете: Китайцев с низким «социальным кредитом» отлучают от транспорта

С 1 мая 2018 г. в Китае будет запрещено лицам с низким «социальным кредитом» пользоваться самолетами и поездами. Уровень «социального кредита» в Китае определяет компьютер.

Машина не пустит на борт

Комиссия по национальному развитию и реформам КНР объявила, что с 1 мая 2018 г. планируется ввести запрет на пользование поездами и самолетами для лиц с пониженным «социальным кредитом».

Согласно заявлению чиновников, от использования транспортом дальнего сообщения будут отлучены лица, застигнутые за безбилетным проездом, курившие в поездах или самолетах, дебоширы, вступавшие в перепалку с окружающими и работниками транспортных узлов, те, кто занимался перепродажей билетов или продавал фальшикви, а также использовал поддельные документы для покупки билетов - их в «черные списки» занесут автоматически.

Кроме них, права пользоваться самолетами и поездами лишатся неплательщики налогов, должники перед государством или частными структурами, а также те, кто не выполнил предписания судебных органов.

Каждый шаг записан

«Система социального кредита» - название для общенациональной системы автоматизированной слежки за жителями страны на основе «искусственного интеллекта» и систем анализа «больших данных».

С 1 мая лицам с низким «социальным кредитом» в Китае запретят пользоваться самолетами и поездами

Развертывание данной системы в Китае началось примерно с 2016 г. Считается, что прообразом ее стала система Sesame Credit, созданная Ant Fniancial Services Group, структурой, аффилированной с Alibaba и использовавшая данные о ее пользователях для определения уровня доверия к каждому пользователю.

Правительственная система отслеживает буквально каждый шаг пользователя в Сети и в оффлайне под лозунгом «обеспечить достойных доверия людей преимуществами во всем и ограничить во всем тех, кто доверия не заслуживает».

Естественно, помимо соблюдения законов от пользователей требуется проявлять политическую лояльность, в противном случае их «социальный кредит» будет неизбежно снижаться.

Те, чей кредит оказывается низким, ждет судьба парий - их доступ к социальным благам будет максимально затруднен.

В российской прессе систему социального кредита еще в 2016 г. окрестили «цифровой диктатурой».