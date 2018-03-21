Бизнес-завтрак «Как обмануть хакера». Бесплатно
27 марта 2018 г. состоится бизнес-завтрак «Как обмануть хакера».
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в бизнес-завтраке, на котором мы расскажем об уникальном решении для нейтрализации атакующих вас хакеров, созданном на основе десятилетнего опыта практического хакинга.
Мероприятие пройдет в отеле Ritz-Carlton Москва.
Участие бесплатное, количество мест ограничено.Необходима предварительная регистрация на сайте.
- На мероприятии будут разобраны примеры успешных атак на информационные системы в Европе и России и поделимся прикладным опытом защиты от них.
- Покажем собственные разработки для повышения уровня безопасности вашей ИТ-инфраструктуры.
- Вы услышите рассказы реальных «белых» хакеров, основанных на реальных примерах.
Мы представим простое решение для дезориентации и введения в заблуждение атакующего, доступное для любого Заказчика – комплекс Cybertrap.
Простое в развертывании и обслуживании – оно обезопасит вашу инфраструктуру, отвлечет внимание злоумышленника, заставит его тратить впустую свои ресурсы и время.
При этом все действия будут отслеживаться и фиксироваться.
Это позволит не только повысить уровень защищенности инфраструктуры, но и выявить сферу интересов злоумышленника, круг интересующих его целей.
Также познакомим с IoT-inspector – эффективном инструментом выявления уязвимостей в прошивках встроенных устройств, маршрутизаторов, роутеров, модемов и прочей техники.
Sec-Consult (sec-consult.com) - международная группа компаний, специализирующаяся на проведении проверок уровня защищенности информационных систем и инфраструктуры заказчиков методами прикладного хакинга.
Sec-Consult работает в Австрии, Германии, Швейцарии, России, Сингапуре, Литве и ряде других стран.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.