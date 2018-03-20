Данные ряда проведенных исследований свидетельствуют, что бизнес пытается отойти от традиционной стратегии, при которой сотрудники пользуются своими личными смартфонами и планшетами в рабочих целях. Альтернативой становится закупка устройств самими корпорациями.

Компании стали чаще закупать устройства для сотрудников

Крупные корпорации пытаются найти более выгодные способы обеспечения корпоративной мобильности, чем популярная на сегодняшний день модель BYOD (Bring Your Own Device — «Принеси свое устройство»). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками компании CCS Insight.

«60% опрошенных нами компаний в последние три года использовали стратегию BYOD, и они пока не готовы от нее отказываться, — говорит вице-президент CCS Insight Ник МакКуайр (Nick McQuire). — Но нужно понимать, что, когда мы говорим о BYOD, дьявол кроется в мелочах. И BYOD — далеко не единственный существующий вариант».

Результаты исследования показали, что за последний год корпоративные закупки мобильных устройств выросли на 7%. Это свидетельствует о повышении популярности альтернативной стратегии COPE/COBO.

По мнению Ник МакКуайра, бизнес по всему миру ищет другие варианты достижения корпоративной мобильности, отличные от стратегии BYOD. COPE (Corporate-Owned, Personally Enabled — «Приобретенное компанией устройство, которое можно использовать и в личных целях») рассматривается как модель, в которой можно более гибко управлять данными и анализировать их, обеспечивая при этом максимальный комфорт самих пользователей.

Попробовавшие BYOD, переходят к COPE/COBO

Данные других аналитических исследований подтверждают, что крупные компании все чаще пытаются если не уйти окончательно от BYOD, то хотя бы комбинировать эту модель с более современными. Аналитики Enterprise Mobility Exchange не так давно сообщили о крупном эксперименте Alaska Airlines, в рамках которого все пилоты компании, стюарды, механики и другие ключевые сотрудники были снабжены корпоративными устройствами. Работники, занимающие менее ответственные позиции, чьи обязанности и уровень осведомленности не несут угрозы безопасности авиакомпании, по-прежнему могут использовать свои аппараты.

«Одна модель пока не может удовлетворить всех игроков, — считает Ник МакКуайр. — Поэтому мы видим ситуацию, в которой и BYOD не уходит, и популярность COPE растет. Например, среди компаний, активно использующих корпоративные мобильные приложения, для которых вопросы обеспечения безопасности весьма актуальны. Впрочем, даже среди них находятся те, кто предпочитает использовать BYOD по финансовым соображениям».

Эксперты считают, что модель BYOD может серьезно угрожать интересам бизнеса

Тем не менее, данные Enterprise Mobility Exchange указывают на то, что в 2017 г. лишь 17% компаний по всему миру, ранее не имевших четкой стратегии в отношении корпоративной мобильности, пришли к BYOD. Кроме того, многие адепты COPE, пробуя в порядке эксперимента разрешить сотрудникам использование личных устройств, принимали решение вернуться к корпоративным закупкам. В том числе, и к более строгой модификации COBO (Corporate Owned Business Only — «Приобретено компанией строго для корпоративных целей»).

Эксперты отмечают, что BYOD несет ряд угроз информационной безопасности бизнеса. Устранить их зачастую не удается даже при помощи хорошо настроенных дополнительных средств, вроде MDM или антивирусов. Ключевыми считают проблемы, связанные с заражением устройств с ОС Android непосредственно в процессе производства. Не так давно компания «Доктор Веб» обнаружила более 40 моделей Android-смартфонов, которые были заражены на этапе производства. Подобные случаи, а также то, что производители не всегда спешат обновлять прошивки на Android-устройствах и устранять выявленные уязвимости, является основной причиной роста популярности альтернативных подходов к обеспечению корпоративной мобильности и безопасности.