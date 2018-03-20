IBM выпустила ПК размером с «кристалл соли». Видео

IBM показала крохотный компьютер сверхмалых габаритов с рекордно низкой стоимостью производства. Через пять лет в IBM обещают появление таких чипов в составе невидимых средств криптозащиты.

Щепотка компьютеров

Компания IBM в рамках своей ежегодной конференции Think 2018 представила крошечный компьютер, который в компании называют «самым маленьким в мире».

Несмотря на действительно крохотные размеры, не превышающие габаритов кристалла не размолотой соли, чип вмещает в себя полноценный x86-компьютер с вычислительной мощностью уровня 1990-х годов.

Несмотря невысокие по сегодняшним меркам вычислительные способности, крохотный чип IBM имеет еще одно значительное преимущество: себестоимость его производства не превышает десятка центов ($0,1).

Архитектура чипа, по данным компании, вмещает «не менее нескольких сотен тысяч транзисторов», которых более чем достаточно «для мониторинга, анализа, коммуникаций и даже обработки данных».

МикроПК как часть «крипто-якоря»

По данным IBM, архитектура микрочипа на базе «не менее 1 млн транзисторов», состоит из вычислительных специализированных микромодулей на единой кремниевой подложке, модуля центрального процессора, светодиодных матриц для коммуникаций, статической памяти (SRAM), а также цепей питания.

Прототип чипа IBM (слева), чип в щепоти кристаллов соли (справа)

Несмотря на крохотные размеры, микрочипы IBM поддерживают технологию блокчейн и могут служить источниками данных для blockchain-приложений. В IBM полагают, что в будущем на базе подобных крохотных «криптографических якорей» будут разработаны чипы для внедрения и дальнейшего отслеживания поставок товаров, детектирования подделок и мошенничества.

В дополнение, крохотные чипы IBM также обладают базовыми функциями искусственного интеллекта, позволяющими им, например, производить первичную сортировку данных.

Блок-схема материнской платы с компонентами чипа IBM

Предположительно такие процессоры в ближайшем будущем будут интегрироваться в бытовую технику, домашнюю утварь, производственное оборудование и в устройства и модули интернета вещей. Такие чипы, по словам представителей IBM, можно внедрить практически в любые предметы и устройства даже небольших размеров.

Структура микрочипа IBM под микроскопом

Термин «криптографический якорь» (или «крипто-якорь» - crypto-anchor) в IBM трактуют как «защищенный от несанкционированного доступа цифровой отпечаток». Такие «крипто-якоря» состоят из крохотного сенсора «мобильной связи» (сверхминиатюрного сотового телефона), микро-ПК и специального оптического устройства с поддержкой алгоритмов ИИ, способного обучаться и идентифицировать оптические структуры и функции определенных объектов. Уже сейчас такие оптические чипы способны идентифицировать ДНК-последовательности всего лишь за несколько минут.

«В течение ближайших пяти лет [крохотные] криптографические «якоря» в виде съедобных чернил или крошечных компьютеров, размером менее кристалла соли, будут внедрены в повседневные предметы», — заявил в рамках пленарного выступления на конференции IBM Think 2018 Арвинд Кришна (Arvind Krishna) старший вице-президент IBM и глава отдела исследований.

Перспективы проекта

В настоящее время никаких определенных сроков коммерческого запуска проекта в компании не называют.

Разработчики IBM сейчас занимаются тестированием первых прототипов и разработкой дополнительных функциональных возможностей для расширения сфер их применения.

По данным компании, первые опытные модели будут представлены потенциальным клиентам «в ближайшие 18 месяцев». В ближайшие пять лет разработчики обещают внедрение крипто-якорей в микро-жидкости, упаковочные системы, криптографию, флеш-память и другие сферы.