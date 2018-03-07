Банда похитила «железо» для майнинга на $2 миллиона

Одиннадцать человек похитили несколько сотен видеокарт, материнских плат, процессоров и других компьютерных компонентов, чтобы использовать их для майнинга криптовалют. Воры попали в объектив камер видеонаблюдения и были пойманы. Оборудование найти не могут до сих пор.

Кража графических карт

Правоохранительные органы Исландии арестовали 11 человек за кражу из местных датацентров «около шестисот мощных компьютеров» для майнинга биткоинов, сообщает издание apnews.com.

По другим сведениям, злоумышленники похитили 600 графических карт, 100 процессоров, 100 блоков питания, 100 материнских плат и 100 наборов оперативной памяти. В то время как сами воры арестованы, найти украденное полиция не может до сих пор. Общая стоимость похищенного достигает $2 млн.

Серия хищений пришлась на конец декабря 2017 г. — начало января 2018 г. Воры, в частности, дважды вторгались в серверный комплекс, принадлежащий компании Advania — среди прочего эта фирма предлагает арендовать у нее мощности для майнинга криптовалют. Незваные гости попали в прицел камер видеонаблюдения, благодаря чему их удалось опознать и арестовать.

В Исландии арестована банда, кравшая комплектующие для майнинга

Отметим, что Исландия в настоящее время переживает своеобразную «золотую киберлихорадку». Кража оборудования по времени совпала с пиком стоимости биткоина — в декабре 2017 г. она достигла $20 тыс. за один токен. В январе 2018 г. произошло обрушение курса, сейчас его стоимость составляет примерно $11,5 тыс.

Поиски «железа»

Представители полиции уже назвали инцидент кражей «невиданных масштабов», и заявили, что речь идет о действиях организованной группировки. При этом суд оставил за решеткой только двух человек из 11 арестованных.

Сейчас полицейские пытаются локализовать украденное по всплескам энергопотребления, которые могут указывать на деятельность майнинговой фермы.

«Такой подход сработает лишь в том случае, если украденное оборудование сильно изменило среднее количество потребляемой электроэнергии, — считает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Если краденые комплектующие распределены по разным точкам или дополнили уже существующие мощности, чем сделали изменения в потреблении электроэнергии менее заметными, отыскать его таким образом будет почти невозможно. Полицейским останется только "колоть" подозреваемых».