«Наследного принца» Samsung выпустили после года отсидки вместо пяти

Осужденный на пять лет вице-президент Samsung Ли Чже Ен выпущен из тюрьмы решением апелляционного суда Южной Кореи. Его срок сокращен вдвое с отсрочкой отбывания на четыре года.

Вице-президента Samsung выпустили из тюрьмы

Апелляционный суд Южной Кореи принял решение выпустить из тюрьмы вице-президента компании Samsung Ли Чже Ена (Jay Y. Lee). Его срок сокращен вдвое — с пяти лет до двух с половиной, за счет приостановки действия приговора за коррупцию и растрату. Кроме того, топ-менеджеру предоставлена отсрочка отбывания наказания на 4 года.

Вторая инстанция южнокорейской системы правосудия пришла к выводу, что доказательства по отмененным статьям не являются убедительными. В силе оставлено наказание только за сокрытие доходов.

Ли Чже Ен - сын главы концерна Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), и в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно Чже Ен фактически руководит концерном после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел.

«Наследный принц» Samsung суммарно провел в заключении чуть меньше года и был освобожден из-под стражи в зале суда.

В чем обвиняли топ-менеджера

Ли Чже Ен был арестован в конце февраля 2017 г. по решению суда Сеула. Расследование в его отношении стало эхом громкого коррупционного скандала, в результате которого в декабре 2016 г. был объявлен импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye).

По мнению следствия, Ли Чже Ен, который приходится сыном фактически отошедшему от дел после перенесенного в 2014 г. инфаркта главе концерна Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), выплачивал взятки различным организациям, которые напрямую были связаны с Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) — близкой подругой экс-президента и дочерью главы влиятельной секты «Церковь Вечности». Общая сумма перечислений, согласно ранним материалам следствия, превышала $36 млн.

Ли Чже Ен провел в тюрьме почти год

Прокуратура настаивала на том, что Samsung получала определенные преференции от государства за взятки. В частности, правительство помогло ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries.

В августе 2017 г. Ли Чже Ен был приговорен к пяти годам лишения свободы. Обвинению, которое требовало наказания, сроком в 12 лет, удалось доказать взяточничество в размере лишь $7 млн. Свежим решением апелляционной инстанции эта сумма сократилась более, чем в два раза.

Как скандал сказался на Samsung

В октябре 2017 г. в Samsung произошли серьезные кадровые перестановки, вызванные, по данным источников, последствиями коррупционного скандала. Сначала подал в отставку гендиректор (CEO) Samsung Electronics Квон О Хьюн (Kwon Oh-hyun). Спустя еще две недели Samsung назначила трех новых гендиректоров, которые отвечают за полупроводниковый бизнес, мобильное подразделение и потребительскую электронику соответственно.

Вместе с тем, на финансовых результатах корпорации история почти не сказалась. Samsung активно развивал производство, компания даже сумела обойти Intel на рынке микрочипов. Общая выручка за прошлый год составила $225 млрд. Объем прибыли достиг $50,7 млрд.