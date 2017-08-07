Прокуратура потребовала для «наследного принца» Samsung 12 лет тюрьмы

Прокуратура Южной Кореи потребовала на 12 лет лишить свободы фактического главу Samsung. Он обвиняется в даче взяток подруге президента страны в обмен на услуги со стороны правительства. Для других топ-менеджеров Samsung, также причастных к коррупционному скандалу, прокуратура требует по 10 лет тюрьмы.

Требования прокуратуры

Прокуратура Южной Кореи требует 12 лет лишения свободы для вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чже Ена (Jay Y. Lee), которого обвиняют в подкупе бывшего президента страны с целью упрочения контроля над своей компанией. Как сообщает Reuters, узнав о требованиях прокуратуры, Ли «сдерживал слезы» и отрицал свою причастность к коррупционной схеме «дрожащим голосом».

«Я никогда не просил ни у кого, включая президента, ничего для компании или для себя лично», — заявил Ли. Во время своей речи он вынужден был несколько раз прерваться в связи с волнением. Samsung никак не прокомментировала требование прокуратуры, но ее акции сразу же упали на 0,3%.

В настоящий момент Ли находится под арестом. Срок предварительного задержания истекает 27 августа. За два дня до этого суд должен огласить приговор. Если судья выполнит требование прокуратуры, это будет самое длительное тюремное заключение топ-менеджера корпорации в Южной Корее из всех, о которых есть записи, сообщает Reuters.

Позиция обвинения и защиты

Защита утверждает, что намерение Ли укрепить свой контроль над корпорацией — это «вымышленная конструкция», слепленная прокуратурой из таких событий, как, например, слияние двух дочерних компаний Samsung в 2015 г. Прокуратура полагает, что в обмен на взятки правительство Южной Кореи помогло в 2015 г. ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc. На самом деле это слияние, по словам защиты, было направлено на обеспечение выживания и роста отдельных компаний.

«Наследному принцу» Samsung грозит 12 лет тюрьмы



«Несмотря на то, что Ли является тем, кто в конечном счете извлекал выгоду [из коррупционной схемы], он пытался свалить вину на других обвиняемых», — сообщил суду прокурор Пак Ен Су (Park Young-soo). Пак также требует по 10 лет тюремного заключения для трех других руководителей Samsung, связанных с этим делом — в том числе для Чхве Ги Сона (Choi Gee-sung), бывшего главы отдела корпоративной стратегии Samsung. Сейчас отдел расформирован в связи с реструктуризацией компании.

Напомним, Чхве Ги Сон — это бывший наставник Ли, который также считался его вероятным преемником в Samsung в случае ареста. Кроме того, в расследовании по делу о коррупции подозреваемыми проходят еще два топ-менеджера компании: Чен Чун Ки (Chang Choong-ki), заместитель Чхве, и исполнительный директор Samsung Electronics Пак Сан Чжин (Park Sang-jin). Все три руководителя ушли со своих должностей в феврале 2017 г.

В чем обвиняют Ли

Ли Чже Ен является сыном главы концерна Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно Чже Ен фактически руководит концерном после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел. В связи с подозрением в даче взяток Ли был взят под стражу в феврале 2017 г.

Отдел прокуратуры по специальным делам обвиняет Ли в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных с Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) – дочерью лидера секты «Церковь Вечности» и близкого друга президента страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye). По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чхве Сун Силь именно с благоволения главы государства. Защита Ли признает факт выплат, но отрицает, что это были взятки.

Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери. Взамен правительство помогло ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.