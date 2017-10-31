Samsung полностью сменила состав руководства

Samsung назначила трех новых гендиректоров, которые будут отвечать за полупроводниковый бизнес, мобильное подразделение и потребительскую электронику соответственно. Впервые председателем совета директоров планируют сделать не одного из гендиректоров, а отдельного человека.

Кадровые перестановки Samsung

Компания Samsung Electronics назначила трех новых генеральных директоров. Ким Ки Нам (Kim Ki-nam) возглавит бизнес по производству полупроводниковых компонентов. Ким Хен Сук (Kim Hyun-suk), известный также как Эйч Эс Ким (HS Kim), будет отвечать за производство потребительской электроники. Ко Дон Джин (Koh Dong-jin), более известный как Ди Джей Ко (DJ Koh), встанет во главе мобильного подразделения.

Новые назначения произошли вскоре после того, как гендиректор Квон О Хен (Kwon Oh-hyun) решил оставить свою должность по причине «беспрецедентного кризиса» в компании. Квон фактически руководил всей корпорацией после того, как два со-гендиректра — президент компании Би Кей Юн (BK Yoon) и глава мобильного подразделения Джей Кей Шин (JK Shin) перестали участвовать в повседневной работе компании, формально сохранив за собой должности. Теперь же они заявили об официальном увольнении, чтобы другие сотрудники могли занять их места.

Пока не ясно, будет ли один из новых гендиректоров лидировать в триумвирате, как это делал Квон, возглавлявший полупроводниковый бизнес. Официально Samsung сообщила, что намерена сохранить трехчастную структуру. Однако теперь один из гендиректоров не будет выполнять также обязанности председателя совета директоров. На эту должность на сегодняшнем собрании был отдельно предложен финдиректор компании Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon), сообщает издание Financial Times.

Новые гендиректоры

Ким Ки Нам фактически уже некоторое время отвечает за весь полупроводниковый бизнес Samsung. Кроме того, на его счету опыт официального руководства подразделением по производству памяти, также он занимал в прошлом должность гендиректора Samsung Display. Компания характеризует его в первую очередь как эксперта в производстве дисплеев, который помог Samsung занять ее нынешнее положение на рынке телевизоров.

Samsung полностью сменила состав руководства

Ко Дон Джин ранее возглавлял отдел исследований и разработок мобильных устройств, затем принял в 2015 г. из рук Шина фактическое руководство всем мобильным подразделением.

Как отметил Санджив Рана (Sanjeev Rana), аналитик инвестиционной компании CLSA, смену всего руководства в Samsung нельзя назвать попыткой шоковой терапии для компании, в ходе которой на ключевые посты приходят действительно новые люди. На должности гендиректоров назначены те сотрудники, которые уже фактически выполняют соответствующие обязанности. По мысли Рана, в Корее, где сильно чувство иерархии, радикальная смена руководства в крупной корпорации невозможна.

Финансовые результаты

Назначение новых гендиректоров совпало в Samsung с оглашением финансовых результатов III кв. 2017 г. В период с июля по сентябрь компании удалось получить операционную прибыль в размере 14,53 трлн вон, что составляет около $13 млрд. Прошлогодний показатель за аналогичный период составляет 5,2 трлн вон. Таким образом компания побила рекорд предыдущего квартала, когда отчиталась о получении операционной прибыли в размере 14,07 трлн вон.

Выручка в минувшем квартале достигла 62,05 трлн вон, то есть порядка $55,4 млрд. Год назад этот показатель равнялся 47,82 трлн вон. Компания объясняет это в первую очередь успехами полупроводникового бизнеса.

Коррупционный скандал

Упомянутый Квоном «беспрецедентный кризис», вероятно, относится прежде всего к коррупционному скандалу, разгоревшемуся вокруг Samsung, пишет издание The Verge. Напомним, в конце августа вице-президента компании Ли Чже Ена (Jay Y. Lee) приговорили к пяти годам тюремного заключения за взяточничество и сокрытие доходов. Прокуратура требовала лишить его свободы на 12 лет. После окончания срока он должен вновь возглавить корпорацию.

Ли Чже Ен является сыном главы концерна Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно Чже Ен фактически руководил концерном после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел. В связи с подозрением в даче взяток Ли был взят под стражу в феврале 2017 г.

Отдел прокуратуры по специальным делам обвиняет Ли в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных с Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) – дочерью лидера секты «Церковь Вечности» и близкого друга президента страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye). По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чхве Сун Силь именно с благоволения главы государства. Защита Ли признает факт выплат, но отрицает, что это были взятки.

Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери. Взамен правительство помогло ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc. в 2015 г.