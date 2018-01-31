Intel впервые за 25 лет утратил лидерство на рынке чипов

Компания Intel упустила лидирующие позиции в рейтинге доходов от продажи чипов памяти. Несмотря на удачный год, результаты американской корпорации превзошли конкуренты из Samsung.

Intel больше не рекордсмен продаж

Samsung опубликовал отчет об итогах 2017 г., из которого стало известно, что на продажах полупроводниковых чипов памяти компания заработала $69,1 млрд. Эта сумма превысила ранее достигнутые рекордные показатели Intel — $62,8 млрд. В результате последняя потеряла лидерство в рейтинге продаж, которое удерживала с 1992 г.

Также в отчете Samsung указана общая выручка за прошлый год — она составила $225 млрд. Объем прибыли достиг $50,7 млрд. В последнем квартале 2017 г. доход составил $14 млрд. Этот показатель оказался ниже, чем в предыдущем квартале, а отдельно взятый мобильный бизнес показал сокращение на 3,2%. Ранее, в I квартале 2017 г. Samsung впервые в истории лишил Intel лидерства по объему продаж за отдельно взятый квартал.

Samsung растет вместе с мобильными технологиями

Ранее опубликованный отчет Intel свидетельствует о том, что минувший год в плане экономических показателей был для компании достаточно неплохим. Продажи чипов выросли на 6%, но основная часть этого роста пришлась на компьютеры и ноутбуки. На этом рынке Intel, по оценкам экспертов Bloomberg, все еще успешен: процессоры и микрочипы компании установлены в 90% персональных компьютеров.

Однако успех Samsung в очередной раз демонстрирует важность подобных технологий и на постоянно растущем рынке смартфонов. Они постепенно превосходят ПК по уровню производительности и многим техническим характеристикам. Свою роль играет и увеличение популярности интернета вещей, а также рост числа подключенных автомобилей.

Ставка Intel на персональные компьютеры больше не приносит компании лидерства по уровню доходов

Аналитики отмечают, что цены на память выросли в два раза за последний год. Следовательно, тенденция превосходства Samsung должна сохраниться.

Вместе с тем, в декабре 2017 г. появились данные о том, что Intel намеренно задерживает выход на рынок процессоров, изготовленных по техпроцессу 10 нм. Источники тогда сообщили, что в компании решили свести долю брака на высокотехнологичном производстве 10 нм к минимуму, что поможет сэкономить на производственных затратах.

Компания Samsung Electronics чуть ранее объявила о завершении освоения техпроцесса 8 нм, что даст ей возможность создавать на 10% более энергоэффективные и на 10% более компактные чипы, чем по техпроцессу 10 нм.