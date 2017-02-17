Главу и «наследного принца» Samsung посадили в тюрьму

Камера для Samsung

В пятницу 17 февраля 2017 г. рано утром в Южной Корее был арестован руководитель Samsung Group Ли Джэен (Jay Y. Lee). Арест, связанный с громким коррупционным скандалом, затрагивающим руководство страны, нанес новый ощутимый удар по одному из главных мировых производителей электроники.

Как сообщает Reuters, 48-летний Ли Джэен был взят под стражу после ночи, проведенной в следственном изоляторе в ожидании решения по мере пресечения. Сейчас он находится в отдельной камере с телевизором и письменным столом.

Ли Джэен является вице-председателем компании Samsung Electronics и сыном главы концерна Samsung Ли Гонхи (Lee Kun-hee), в Южной Корее его называют фактическим главой и «наследным принцем» Samsung. Именно Джэен фактически руководит концерном после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел.

Следователи спецпрокуратуры обвиняют Джэена в даче многомиллионных взяток через друга президента страны Пака Кын Хе (Park Geun-hye), полномочия которой сейчас приостановлены в связи с объявленным импичментом. В обмен на взятки, по информации силовиков, правительство помогло в 2015 г. ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.

Корпорация ждет открытия истины

Несмотря на то, что арест главы Samsung в связи с обвинениями был делом времени (в корпорации признали факт подозрительных денежных взносов, однако отказались считать это взяткой), журналисты отмечают, что на фоне новости акции Samsung Electronics начали падать.

«Наследный принц», вице-президент и фактический глава концерна Samsung Ли Джэен арестован

Снижение составило 1,1%. Прокуроры должны официально предъявить обвинение Ли Джэену в течение 10 дней, однако они также могут ходатайствовать о продлении срока вынесения. После этого суд в течение трех месяцев должен будет вынести решение по делу.

Пока неизвестно, будут ли адвокаты Ли Джэена обжаловать его арест или предлагать внести за арестованного залог. В Samsung продолжают отрицать подозрение во взятке. «Мы сделаем все возможное, чтобы истина открылась на предстоящем судебном процессе», - говорится в кратком заявлении корпорации.

Прокуроры также добивались ареста президента Samsung Electronics Пак Сан Ена (Park Sang-jin), однако суд его не санкционировал. По мнению опрошенных Reuters экспертов, арест Ли Джэена не скажется на повседневной работе предприятий Samsung, однако может притормозить принятие стратегических решений в крупных корейских финансово-промышленных группах – чеболях.

Между тем, в самой корпорации заявляют о беспокойстве в связи с ситуацией. «Люди волнуются», - сказал журналистам сотрудник Samsung. Его коллега воспринял новость более спокойно: «Глупо для компании такого уровня не работать только потому, что хозяин в отъезде».