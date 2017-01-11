«Наследным принцем» Samsung занялась спецпрокуратура

Фактический глава концерна Samsung вызван на допрос южнокорейской спецпрокуратуры в качестве подозреваемого во взятке, связанной со скандалом с участием президента республики.

Принц под подозрением

Представители южнокорейской специальной прокуратуры заявили, что вызвали на допрос Ли Джэена (Jay Y. Lee), главу Samsung Group и вице-президента самой корпорации Samsung Electronic.

Поскольку Джэен является сыном главы концерна Samsung Ли Гонхи (Lee Kun-hee), в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно Джэен фактически руководит концерном после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел.

Перед этим Ли Гонхи успел получить условный трехлетний срок по обвинению в неуплате налогов, но был амнистирован. Как пишет Reuters, «принца» вызвали на допрос в качестве подозреваемого в связи со скандалом с участием президента страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye).

Близкие к президенту люди

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 г. в парламенте Южной Кореи. Теперь это решение должно быть подтверждено или отвергнуто Конституционным судом. Пак Кын Хе заподозрили в управлении страной под влиянием «близких людей», в частности, представителей религиозных культов.

Одной из таких «близких людей» оказалась Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil), дочь лидера секты «Церковь Вечности». По мнению прокуроров, спонсором Чхве Сун Силь с благоволения главы страны стал Samsung.

«Наследный принц», вице-президент и фактический глава концерна Samsung Ли Джэен

Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери.

Взамен, по информации надзорного органа, правительство помогло в 2015 г. ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.

Как уточняет Reuters, в Samsung уже признали факт двух денежных взносов в фонды, а также одну консалтинговую фирму, аффилированные с Чхве Сун Силь. Между тем, на прошедшем в декабре 2015 г. заседании южнокорейского парламента представители концерна категорически отрицали, что это были взятки. В начале этой недели на допросы уже были вызваны два высокопоставленных чиновника Samsung, однако они выступали в качестве свидетелей.

По словам официального представителя спецпрокуратуры Ли Гю Чюля (Lee Kyu-chul) фактический глава Samsung был вызван на допрос именно по подозрению во взятке. Деталей обвинения он не рассказал, добавив, что «возможно все, что угодно». Он также не уточнил, когда прокуратура запросит ордер на арест Ли Джэена. В Samsung Group происходящее не комментируют.