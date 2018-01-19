В России для граждан и бизнеса создан единый портал доступа ко всем госсайтам

Минкомсвязи запустило бета-версию единого портала доступа ко всем госсайтам. В дальнейшем предполагается перевести все государственные ресурсы интернета на единый стандарт оформления и информирования. Общая редакционная политика предполагает использование понятного гражданам языкового стиля.

Единый портал

В России начала работу бета-версия единого портала, через который можно получить доступ к любым государственным сайтам. Он находится по адресу gov.gosuslugi.ru, однако в дальнейшем должен переехать на Gov.ru. На главной странице ресурса сообщается, что он предназначен для решения задач, связанных с государством, получения господдержки, диалога с госорганами и развития бизнеса.

Сайт обещает размещать достоверную информацию, поддерживать взаимодействие с гражданами и способствовать экономии бюджетных средств. Предполагается, что в конечном итоге он превратится в навигационную систему, работающую по принципу одного окна.

Бюджетные средства должны быть сэкономлены за счет введения единых стандартов и общего поискового механизма для госресурсов. Портал призван помочь госсайтам перейти на общие стандарты, сэкономив таким образом на разработке. Внедрение единой редакционной политики предполагает отход от малопонятного гражданам нормативно-юридического стиля и замену его доступной для практического понимания формой изложения.

Разнообразие ресурсов

Необходимость создания единой точки доступа ко всем российским госсайтам была вызвана тем, что между ними отсутствует какая-либо связь. Кроме того, государственные ресурсы в интернете очень отличаются по структуре, внешнему виду и размещенной на них информации. Некоторые предлагают одну и ту же дублирующую функциональность. Как сообщает gov.gosuslugi.ru, в России насчитывается более 7 тыс. госсайтов, изолированных друг от друга.

В России заработала единая точка доступа к государственным сайтам

Авторы проекта приводят статистику Минкомсвязи, согласно которой 76% россиян не знают, каким сайтом в интернете им следует воспользоваться в той или иной ситуации, когда требуется поддержка государства. Соответствующее исследование Министерство провело в 2017 г.

Проект «Госбар»

С целью систематизации разнообразия государственных ресурсов в 2016 г. по заказу Минкомсвязи был создан каталог сайтов госорганов «Госбар». С его помощью пользователь интернета может найти нужное ему ведомство по названию. «Госбар» можно встроить в качестве виджета в любой сайт, после чего под адресной строкой в браузере появится дополнительная строка поиска.

«Госбар» был создан «РТ Лабс», дочерней компанией «Ростелекома», и компанией «Нетрика». В общей сложности Минкомсвязи заплатило подрядчикам 7 млн руб. «Госбар» был встроен в обновленный единый портал госуслуг.

Стандарты ООН

Наличие общих стандартов для госсайтов должно поспособствовать росту России в рейтинге уровня развития электронного правительства ООН. С этой целью в июне 2017 г. Минкомсвязи создало единые функционально-технические требования (ЕФТТ) к российским госсайтам.

В настоящий момент Россия занимает в рейтинге 35 место из 193 стран. Рейтинг составляется один раз в два года, последняя редакция была выпущена в 2016 г. При этом в рейтинге за 2014 г. Россия занимала 27 место, удерживаемое ею с 2012 г.

Индекс развития электронного правительства ООН определяется на основании трех показателей. Один из них — это индекс развития онлайн-услуг, который формируется в ходе исследования государственных ресурсов интернета. Среди критериев оценки особенное внимание уделяется целостности и единообразию всей системы госресурсов, ее доступности, мобильности и многоканальности, а также адаптированности для понимания обычных граждан.