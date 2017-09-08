Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро

Платежная система Qiwi купила домен sovest.ru за 40 тыс. евро. Также в числе крупных продаж доменов за последнее время присутствуют «люстры.рф», «ворота.рф» и «эд.рф».

Почем «Совесть» для Qiwi

Доменное имя sovest.ru было продано за 40 тыс. евро. Об этом было сообщил продавец домена — создатель площадки «домены.рф» Андрей Савельев — в ходе проходящей в Алма-Ате (столица Казахстана) ежегодной конференции TLDCON, посвященной доменной сфере.

Покупателем выступила платежная система Qiwi. Под брендом «Совесть» был запущен новый проект — карта, позволяющая осуществлять покупки в рассрочку в сетях-партнерах. В пресс-службе «Совести» подтвердили факт покупки соответствующего домена на вторичном рынке, но не стали обсуждать его стоимость. Источник, близкий к проекту «Совесть», подтвердил, что озвученная стоимость домена sovest.ru близка к реальности.

Qiwi задумалась о «Зависти»

«Для нас домен sovest.ru — вообще бесценный, потому что он на 100% про наш бренд, и нам удалось его зарегистрировать, — говорит лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Сименс. — Многие крупные мировые бренды, например, Nissan в России, годами боролись за подобные домены. А мы вышли с sovest.ru уже в момент запуска продукта на российский рынок».

«Совесть» обошлась Qiwi в 40 тыс. евро

«Думаем сейчас, не зарегистрировать ли нам um.ru, chest.ru и еще, может быть, zavist.ru — пригодится для новых продуктов, которые мы планируем», — добавил Ряженов-Сименс.

Какие еще дорогие домены были проданы за последнее время

Перепродажа красивых доменов — давно налаженный бизнес. Лица, зарегистрировавшие большое число доменов для перепродажи, называются доменными инвесторами. Разновидность таких инвесторов, которые регистрируют домены, схожие с торговыми марками, называют киберсквоттерами. В подобных случаях присутствует риск появления судебных претензий от владельцев соответствующих брендов.

Андрей Савельев привел ряд других примеров успешно проданных им доменов в течении 2016-2017 гг. Домен «Ворота.рф» был продан за 15 тыс. евро, покупателем стала одноименная компания, выступающая дилером производителя ворот Alutech.

Домен «Люстры.рф» был продан за 10 тыс. евро — покупателем выступил одноименный интернет-магазин. Домен «Эд.рф» за 3 тыс. евро был продан микрофинансовой организации «Экспресс.деньги».

Как оценить домен

Площадка «домены.рф» осуществляет экспертную оценку продаваемых доменов по 49 критериям. Учитываются коммерческое значение домена, однозначность его происхождения, наличие схожих доменов в других зонах и т. д. Для доменов, состоящих из фамилий и имен, учитывается также их социальный индекс.

По такой оценке наиболее дорогие домены в зонах .Ru и .РФ стоят от 5 тыс. евро до 200 тыс. евро, с именами и фамилиями — от 100 до 2 тыс. евро.

Впрочем, Савельев говорит, что в доменной сфере преобладают спекулятивные продажи — стоимость домена определяется суммой денег, имеющейся у покупателя. В результате, по мнению Савельева, полноценного вторичного рынка доменов в Рунете не существует, а средний годовой оборот продаж крупного доменного инвестора составляет 0,5-0,7% от общего числа имеющихся у него доменов.