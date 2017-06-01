Сооснователь Microsoft построил самый большой в мире самолет. Видео

Компания Stratolaunch Systems, основанная Полом Алленом, поставила на колеса и вывела из ангара самолет с самым большим в мире размахом крыльев, который превышает 117 м. Двухфюзеляжный аппарат предназначен для запуска космических ракет. У Аллена уже подписан первый контракт.

Аллен показал Stratolaunch

Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) достроил самый большой в мире самолет. Аппарат, получивший название Stratolaunch, вчера впервые покинул ангар в штате Калифорния, США. Самолет предназначен для вывода космических ракет на необходимую для самостоятельного полета высоту. Его разработала и построила компания Аллена Stratolaunch Systems, потратившая на это около 6 лет.

Примечательная особенность самолета — наличие двух фюзеляжей (корпусов). Первый испытательный полет Stratolaunch должен состояться в 2019 г. Вчера от аппарата отвели опорные конструкции, теперь его вес полностью удерживается колесами. Сейчас разработчики занимаются проверкой систем безопасности.

Мировой рекордсмен

Размах крыльев Stratolaunch составляет 117,3 м, длина фюзеляжей — 72,5 м, высота — 15,2 м, вес — более 226 тонн. В воздух его будут поднимать 6 двигателей такой же мощности, как у Boeing 747. Самолет передвигается по земле на 28 колесах и способен взлететь в воздух, имея на борту 250 тонн груза.

Стать мировым рекордсменом аппарату Аллена позволил именно небывалый размах крыльев, поскольку по высоте и весу он уступает Ан-225 «Мрия», который до сих пор считался самым большим самолетом в мире. Размах его крыльев достигает 88,4 м, длина фюзеляжа составляет 84 м. Высота Ан-225 равна 18,2 м, вес — 250 тонн. В воздух он способен поднять еще 250 тонн. Самолет впервые отправился в полет в 1988 г.

Предназначение Stratolaunch

Stratolaunch был создан для того, чтобы изменить существующую схему запуска ракет. Как правило, они самостоятельно взлетают с наземной площадки, на что тратится огромное количество топлива. Доставка ракет на нужную высоту должна сделать запуск гораздо дешевле.

Гигантский самолет Stratolaunch впервые вывели из ангара

У Аллена уже есть первый клиент — частная компания Orbital ATK. Она собирается использовать Stratolaunch для запуска ракет Pegasus XL, которые отправляют в космос небольшие спутники весом до 450 кг. Сделка была заключена в октябре 2016 г. Сами по себе ракеты Pegasus новинкой не являются — на момент подписания договора на их счету уже было 42 полета, во время которых на орбиту было запущено 80 спутников различного назначения.

Пол Аллен и его самолеты

Пол Аллен — американский предприниматель и миллиардер, основавший в 1975 г. со своим школьным другом Биллом Гейтсом (Bill Gates) компанию Microsoft. Изначально ему принадлежало 36% акций, однако в 1983 г. он продал большую их часть, фактически покинув компанию. Как пояснил Аллен уже в 2011 г., причиной ухода стало его нежелание сосредотачиваться исключительно на Microsoft, в то время как Гейтс был готов посвящать этому бизнесу все свое время.

Аллен является инвестором ряда проектов, связанных с космосом. Самый известный из них — суборбитальный пилотируемый многоразовый корабль SpaceShipOne, поднявшийся в небо в 2003 г. Корабль был построен компанией Scaled Composites в рамках программы коммерческого космического туризма Tier One. Авторами программы являются Аллен и авиаконструктор Берт Рутан (Burt Rutan). Возможность космического туризма была доказана, когда в 2004 г. SpaceShipOne совершил два полета с благополучным возвращением с промежутком в 5 дней. За это Scaled Composites получила награду X Prize в размере $10 млн.

Примечательно, что самолетами Аллен увлекается с детства. В настоящий момент ему принадлежит коллекция восстановленных ретро-аппаратов, преимущественно времен Второй мировой войны. В собрании присутствуют такие экземпляры как Supermarine Spitfire, Messerschmitt BF-109 и Hawker Hurricane. В 2004 г. коллекция, состоящая из 31 самолета, была открыта для публики. Собрание постоянно пополняется, в 2011 г. к нему добавился полностью работоспособный МиГ-29.