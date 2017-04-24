Создатель Alibaba предрек человечеству «30 лет боли из-за интернета»

Глава крупнейшего китайского интернет-холдинга уверен, что сетевые технологии внесли в мировую экономику изменения, из-за которых человечество ожидает не менее 30 лет страданий – «социальных конфликтов и боли».

Цифровая деформация

Создатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма (Jack Ma), выступая на конференции предпринимателей в Чжэнчжоу, заявил о том, что общество должно подготовиться к «десятилетиям боли» из-за того, что интернет разрушает экономику.

Как пишет Bloomberg, по мнению Джека Ма, миру необходимо изменить действующие системы образования, адаптировав в них взаимодействие с роботами, что смягчит вызванный автоматизацией экономический удар.

«В ближайшие 30 лет в мире появится гораздо больше боли, чем счастья. Социальные конфликты в течение трех десятилетий будут характерны для всех отраслей и жизненных сфер», - заявил Джек Ма.

Тем не менее, коммерсант попросил представителей традиционных отраслей ценить и значимость интернета. По словам Джека Ма, критики Alibaba часто не замечают, что Taobao (торговая интернет-площадка формата B2C в составе Alibaba Group) создала миллионы рабочих мест. Бизнесмен также поделился своим прогнозом относительно будущего трудовых ресурсов.

Джек Ма: интернет принесет человечеству 30 лет страданий, социальных конфликтов и боли

Увеличение продолжительности человеческой жизни и развитие искусственного интеллекта, по его словам, приведет к старению рабочей силы и сокращению количества трудовых мест. Поэтому разумнее ограничить использование роботов лишь в качестве вспомогательных механизмов. «Машины должны делать только то, что не могут делать люди. Только так мы можем сделать машины полноправным партнером человека, а не его заменой», - сказал Джек Ма.

Трудовые перспективы человечества

Между тем, статистика показывает, что угроза замены роботами людей на рабочих местах пока не вышла за пределы футурологического прогноза. По данным Bloomberg, в богатых странах происходит внедрение новых технологий, но занятость людей при этом оставалось стабильной за последние 25 лет.

Единственное, что, по словам экспертов, может резко изменить этот баланс – взрывное развитие машинного обучения, после чего людей-работников можно будет заменить «оптом». Причем пострадают, в первую очередь, работники среднего звена.

Эксперты указывают, что человека должны больше беспокоить не механические конкуренты, а его восприимчивость к тому, что экономисты называют «преимуществом технологических навыков». Люди, быстро осваивающие технологические навыки, получают преимущество перед коллегами. Поэтому работникам предстоит либо учиться новым технологиям, чтобы «соперничать с машинами», либо получать новую квалификацию. «И в том, и в другом случае потребуется много времени и сил, и уровень дохода в итоге будет меньше привычного», - резюмирует журналист издания.