На «Мегафон» завели дело из-за цен в роуминге

ФАС возбудила дело по факту повышения «Мегафон» цен на международный роуминг. Ранее из-за вмешательства ФАС другой оператор – МТС – отказался от уже запланированного повышения цен на роуминг.

ФАС занялась роумингом «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возбуждении административного дела в отношении сотового оператора «Мегафон». Дело связано с объявленным «Мегафоном» в декабре 2016 г. повышением цен на роуминг.

Тогда оператор повысил цены на роуминг в 38 странах на величину от 20% до 2200%. В то же время, как отмечают в ФАС, другие операторы, которые находятся в сопоставимых взаимоотношениях с иностранными роуминговыми партнерами, цен не повышали.

Почему «Мегафон» повышает цены

В конце 2016 г. «Мегафон» разделил европейские страны на четыре роуминговые зоны из-за изменения роуминговыми партнерами тарифов на интерконнект. Цены на роуминг для абонентов изменились в зависимости от этих зон. Среднее повышение составило 5,8 раз.

ФАС возбудила дело по факту повышения «Мегафон» цен на международный роуминг

«Долгое время наши цены были гораздо ниже, чем у конкурентов, но снижение объема потребления роуминговых услуг, рост курса валюты, повышение цен роуминговыми партнерами вынудило нас пересмотреть базовые тарифы, - заявили в «Мегафоне». - При этом, сейчас базовые цены «Мегафона» сопоставимы с ценами других российских операторов, а в части услуг и направлений – даже ниже. Кроме того, у нас снизилась стоимость мобильного интернета в ряде стран и уменьшилась стоимость голосовых пакетных предложений».

МТС не решилась спорить с ФАС

В конце 2016 г. оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) также собирался повысить цена на роуминг. Было объявлено, что с 9 декабря 2016 г. роуминговые тарифы в 39 странах повысятся на величину от 13%.

Однако после этого ФАС заинтересовалась ценнобразованием на роуминг и сделала соответствующий запрос в МТС. В результате МТС отказался повышать тарифы. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин объяснял это как раз вмешательством службы.

Тогда же ФАС сделала запросы относительно цен на роуминг трем другим крупнейшим сотовыми операторам: «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2. В ФАС объясняли это намерением предупредить об «опасности противоправных действий». Тем не менее, «Мегафон» все-таки решился на повышение тарифов.