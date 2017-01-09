Apple выпустит к весне три новых планшета iPad

С большой долей вероятности Apple представит во II квартале 2017 г. три новых планшета iPad: 9,7-дюймовый, 12,9-дюймовый и что-то совсем новое с диагональю от 10 до 10,5 дюймов.

Прогноз по новым iPad: две модели Pro и что-то недорогое



Согласно свежему прогнозу от известного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, представленного для издания 9to5Mac, весной этого года Apple планирует представить три новые модели iPad, которые, по замыслу должны спасти падающие объемы продаж планшетов компании.

Мин-Чи Куо, чьи прогнозы основываются на многолетней статистике производственной цепочки, известен среди других аналитиков минимальными ошибками в своих предсказаниях. По мнению Куо, самая крупная новинка, 12,9-дюймовая модель iPad, представляет собой второе поколение iPad Pro на базе процессора A10X – улучшенной версии чипа A10 производства TSMC, применяемого в iPhone 7.

Самая доступная 9,7-дюймовая модель iPad, ожидаемая весной, будет выполнена на процессоре A9, впервые дебютировавшем в 2015 г. в составе смартфонов iPhone 6S и 6S Plus.

Планшет Apple iPad Pro

Наконец, новая модель класса high-end с диагональю «между 10 и 10,5 дюймами» будет представлена в совершенно новом дизайне с очень узкой рамкой вокруг дисплея. Эта модель также будет выполнена на базе процессора A10X, и, вполне вероятно, будет представлена в линейке iPad Pro.

Прогноз-2017: продолжится падение продаж iPad

Согласно новому прогнозу Мин-Чи Куо, продажи iPad в наступившем году продолжат свое падение и составят за весь 2017 г. не более 35-37 млн штук.

В то же время, по мнению Куо, средняя розничная цена планшетов Apple вырастет – главным образом, за счет «уменьшившегося влияния стоимости моделей iPad mini». Таким образом, Куо прогнозирует в 2017 году достаточно стабильный доход Apple от планшетного бизнеса даже несмотря на снижение продаж в штучном выражении.

Планшет Apple iPad

В то время как популярность новых моделей iPhone Plus значительным образом оказала влияние на падение продаж 7,9-дюймовых планшетов iPad mini (последнее обновление линейки – Apple iPad mini 4, состоялось в сентябре 2015 г.), разница между 9,7-дюймовым iPad Pro и 9,7-дюймовым же iPad Air 2 оказалась не столь очевидна.

Выпуская новую модель с 10,5-дюймовым экраном, возможно, оживит продажи планшетов, но некоторые аналитики все же сходятся во мнении, что более актуальным было бы обновление 7,9-дюймовой линейки iPad mini. Которое, по некоторым данным, также может состояться чуть позже в 2017 г.