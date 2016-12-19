Названа главная причина гибели смартфонов

По словам аналитиков IDC, будущее – за водостойкими смартфонами. Наибольшее число поломок устройств сейчас приходится на случайные ЧП, значительную долю среди которых занимают повреждения из-за падения в воду.

Сто тысяч «утопленников» каждый день

95% поломок смартфонов относятся к случайным повреждениям – об этом по результатам проведенного исследования заявили аналитики IDC. При этом 35% от таких поломок случается после того, как гаджет попадает в воду.

Повреждения из-за жидкости – вторая по размерам причина «гибели» смартфонов во всем мире, причем первую причину аналитики IDC в своем отчете не называют, хотя указывают, что она носит характер случайного повреждения.

По данным экспертов, в странах Западной Европы ежедневно «тонет» 100 тыс. смартфонов. Общий ущерб от таких ЧП составляет $10,7 млрд в год. «Это ущерб не только пользователей, но и производителей девайсов, операторов, ритейлеров и ущерб для окружающей среды», - отметили аналитики. В итоге, по словам специалистов IDC, на рынке наметился растущий спрос на влагозащищенные и водонепроницаемые устройства.

За три квартала 2017 г. рынок таких устройств в Западной Европе вырос на 45,2%, в то время как рынок не защищенных от воды гаджетов снизился на 17% (количество не защищенных от воды смартфонов с января по сентябрь 2016 г. составило 75,2 млн штук). Количество отгруженных поставщиками влагозащищенных смартфонов достигло 22,5 млн штук – 23% от общего количества мобильных телефонов.

Тест на водостойкость

Эксперты отмечают участие в этом процессе новых устройств Samsung и Huawei, а также iPhone 7 и iPhone 7 Plus с классом защиты IP67, предусматривающим возможность безопасного погружения гаджета в воду на глубину до одного метра. Следующий класс защиты, с восьмеркой на конце, позволяет «утопить» девайс на глубине уже до трех метров и даже на некоторое время оставить его там без ущерба.

По данным IDC, только в Западной Европе ежедневно «тонет» 100 тыс. смартфонов

Разработчиком классификации защиты в свое время выступила Международная электротехническая комиссия (The International Electrotechnical Commission). Присвоение класса предваряет тестирование девайса. Эксперты отмечают, что тесты подразумевают ряд условий, к примеру, учитывается только пресная вода, и не подразумевают абсолютную водонепроницаемость аппарата – вместо этого термина используется более острожный, «водостойкость».

«Сейчас смартфоны, в основном, используются в рабочее время, но тенденция к увеличению периода их использования увеличит и количество ЧП, вроде падения на пол или в воду. Развитие нано-технологий и улучшенного дизайна должны свести проблему водной угрозы на "нет"», - пояснил директор отдела IDC по исследованию мобильных устройств в Европе Франциско Джеронимо (Francisco Jeronimo).