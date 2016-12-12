Intel и AMD подружились, чтобы придушить NVIDIA

Intel и AMD огласили праздничную акцию для покупателей: совместное приобретение процессора Core i5-6600K и видеокарты Radeon RX 480 позволит пользователям сэкономить $170. Объявление прозвучало на фоне слухов о лицензировании Intel технологий AMD, распространившихся в связи со скорым окончанием контракта с NVIDIA.

Intel и AMD сделали подарок клиентам

Конкурирующие вендоры Intel и AMD разработали совместное предложение покупателям, которое поможет любителям видеоигр сэкономить $170. Для этого нужно заказать на американском сайте newegg.com комплект из центрального процессора Core i5-6600K, видеокарты Radeon RX 480 и двух игр – Civilization VI и DOOM.

Купленные по отдельности, эти продукты стоили бы в общей сложности $450. Предложение позиционируется как праздничное и действует до 31 декабря 2016 г. Официальное сообщение об акции появилось на сайте Radeon.

Преимущества графики

Производители обещают «ультра-качество» воспроизведения игр благодаря пакету Core i5-6600K и Radeon RX 480. По их словам, эта аппаратура позволяет играть в Battlefield 1 со скоростью обновления изображения более 90 кадров в секунду при разрешении 1920×1080 пикселей.

DOOM доступен на этой технике с интерфейсом Vulkan API в разрешении 1920×1080 пикселей при скорости 140 кадров в секунду. Увеличив разрешение до 2560×1440 пикселей, пользователь все еще может сохранить скорость в 90 кадров в секунду.

Подписание соглашения между Intel и AMD осложняется тем, что их процессоры конкурируют на рынке

Лицензионные соглашения Intel

Совместная акция получила широкий резонанс на волне слухов о возможном лицензионном соглашении между Intel и AMD. Несколько дней назад ресурс Forbes сообщил, что Intel собирается приобрести лицензию на использование производимой AMD графики Radeon. В настоящий момент Intel необходимо патентное кросс-лицензионное соглашение либо с AMD, либо с NVIDIA, еще одним крупнейшим игроком рынка графических технологий.

В 2011 г. Intel заключила такой договор с NVIDIA, причем он был подписан в рамках мирового соглашения по судебному иску. В результате Intel обязалась выплатить NVIDIA $1,5 млрд за использование ее технологий во время всего срока действия соглашения. Договор с NVIDIA истекает 31 марта 2017 г., поэтому Intel начинает строить планы, как ей действовать после его окончания.

Планы на будущее

У Intel не получится разработать собственное графическое решение премиального уровня, которое не будет нарушать никаких патентов NVIDIA и AMD, пишет Forbes. Intel традиционно специализируется на разработке процессоров, а графику заимствует у профильных разработчиков, поскольку ее собственные технологии отстают по возможностям.

При этом NVIDIA и AMD имеют такое количество пересекающихся патентов в области графики, что предпочитают не встречаться в суде, поскольку это нанесет урон обеим компаниям. Однако любая из этих компаний сможет подать в суд на Intel в случае нарушения патентного права.

Воспользовавшись мировым соглашением 2011 г., Intel в течение шести лет сотрудничала в сфере графики с NVIDIA. Если сейчас договор будет подписан с AMD, это может стать началом новой длительной кооперации. Подписание такого соглашения осложняется тем, что не только графические решения, но и процессоры Intel и AMD также конкурируют на рынке, отмечает Forbes.