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Merlion стал первым в России официальным дистрибьютором H3C Technologies

Бизнес Ритейл Дистрибуция

Компания Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и международная компания H3C Technologies, специализирующаяся на разработке корпоративного сетевого оборудования, программного обеспечения, серверов, СХД и других продуктов, подписали партнерское соглашение. Это первый дистрибьюторский контракт вендора в России.

Компания Merlion предлагает широкую линейку продукции производителя, в которую входят не только коммутаторы и маршрутизаторы H3C, но и беспроводные решения Wi-Fi, серверное оборудование, СХД, ПО виртуализации и системы управления и мониторинга.

«Данное соглашение – очередной важный шаг в развитии VAD-направления нашего бизнеса. Сотрудничество с таким крупным и авторитетным вендором открывает большие возможности как для нас, так и для наших партнеров», - отметила Юлия Печникова, директор департамента развития бизнеса VAD Merlion.

«Российский рынок – один из приоритетных для нашей компании и как минимум входит в ТОП-3 по потенциалу для развития бизнеса H3C. Мы рассчитываем добиться здесь хороших результатов в ближайшие годы и создать здоровую конкуренцию игрокам, которые давно представлены и имеют очень прочные позиции в России», сказал Ян Куо (Yan Kuo), генеральный директор H3C Technologies Russia.



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