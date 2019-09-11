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Вышла новая версия платформы для аналитики Alpha BI

ПО Софт Интеграция Бизнес-приложения

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила обновление программной платформы бизнес-аналитики собственной разработки Alpha BI. Теперь для пользователей доступна версия 4.3.1, в которой реализован ряд улучшений и оптимизаций.

В новой версии расширен функционал по переносу правил доступа - теперь пользователи могут переносить правила доступа на элементы аналитического хранилища данных (АХД) – многомерные кубы, включая доступ к отдельным элементам размерностей (записям справочников). Теперь при настройке ролей и доступов к АХД на тестовом контуре значительно экономится время на их перенос на боевой контур Заказчика.

Помимо этого, в новую версию платформы Alpha BI добавлена возможность создавать аналитические хранилища на БД Oracle. Это связано с расширением присутствия платформы среди корпоративных заказчиков, при этом основной БД платформы так же остается Postgre SQL. Это нововведение позволит создавать справочники и многомерные кубы поверх сторонней базы данных на Oracle без необходимости перегрузки данных в Alpha BI. Аналогичный функционал поверх сторонних источников данных – баз данных на Postgre SQL – давно активно и успешно используется на проектах внедрения платформы.

Важно и то, что компанией обновлен используемый фреймворк ExtJS, тем самым повышена стабильность и производительность front-end части платформы.

«Также из прочих обновлений - возможность в страницах шаблона отчета выбирать ориентацию печати – А3, оптимизация времени выполнения операций при работе с большими справочниками, а также компрессия пакетов трафика через сеть, используемого при работе с Alpha BI, что делает работу с платформой более комфортной при каналах связи с малой пропускной способностью», – сказал заместитель директора «БАРС Груп» Рустем Ибрагимов.

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