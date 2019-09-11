В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР

Государственный архив Брянской области хранит большое количество уникальных оригиналов, свидетельств истории и культуры края почти за три столетия, - учреждение насчитывает 2746 фондов, 1 092 155 дел за 1709-2003 гг., а также кино - и фотодокументы, видеофонограммы. Помимо хранения и учета документов, архив занимается исполнением социально-правовых, тематических биографических, генеалогических запросов, готовит выставки, участвует в создании теле - и радиопередач, лекций, экскурсий. В Госархиве Брянской области и его филиале – Центре документации новейшей истории Брянской области – были установлены два планетарных сканера формата А3. Несколько лет назад сканер, работающий в главном здании, сломался. С тех пор сотрудники архива были вынуждены перевозить сканируемые дела из главного здания в филиал и обратно. Сами сканеры, приобретенные около 10 лет назад, на то время лишь частично удовлетворяли требованиям архива. Новый ЭларСкан А2-650КС помог оптимизировать работу и поднять качество оцифровки документов на новый уровень.

«ЭларСкан установлен в главном здании, благодаря чему отпала необходимость в перевозке дел в филиал. Оборудование позволяет получить качественные цифровые копии с разрешением до 650 точек на дюйм в полноцветном режиме. ЭларСкан оснащен моторизированной колыбелью с двумя независимыми ложементами и прижимным стеклом, рассчитанной на размещение в ней дел с корешком до 50 см. Сотрудникам архива теперь не нужно поддерживать толстое дело руками. Также сканер формата А2 позволяет сканировать дело «разворотами», что избавляет от двойного сканирования и существенно ускоряет работу сотрудников». С помощью оборудования ЭЛАР будут оцифрованы ревизские сказки, метрические книги, карты и другие сшитые документы. В первую очередь оцифровываются наиболее используемые, а также особо ценные и уникальные документы, оригиналы, находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии и те, для которых существует угроза утраты информации (угасание текста, размагничивание, утрата цветности). Это документы фондов уездных казначейств, городских управ, уездных по воинской повинности присутствий, уездных межевых канцелярий, учительских семинарий, гимназий, церквей и др.», – сказала директор ГКУ БО ГАБО Анна Шендрик.

ЭларСкан А2-650КС является специальной модификацией планетарного сканера ЭларСкан А2, чья отличительная особенность - книжная колыбель для размещения больших и тяжелых оригиналов толщиной до 50 см и весом до 50 кг. В 2019 г. был полностью переработан конструктив сканера: улучшена эргономика элементов управления, внедрена модернизированная книжная колыбель с V-образным режимом и новой системой силовых элементов.