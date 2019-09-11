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Российская SCADA и MES Альфа платформа подтвердила совместимость с ОС Astra Linux

ПО Софт

Компания «Атомик Софт», разработчик российской платформы для АСУ ТП и АСУ П «Альфа платформа», и компания «НПО РусБИТех», разработчик отечественных операционных систем, успешно провели испытания на совместимость своих программных продуктов. В ходе тестирования подтверждена работоспособность и корректность функционирования всех компонентов «Альфа платформы» в среде операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition.

Объем проведенных испытаний включал всю функциональность «Альфа платформы»: сбор, хранение и обработку данных, корректность работы интерфейса пользователя, резервирование модулей системы, разграничение доступа. Проверка совместимости программных продуктов проведена успешно и в полном объеме. По результатам испытаний «Атомик Софт» получил сертификат совместимости Ready for Astra Linux и компании подписали соглашение о технологическом сотрудничестве.

«Решения на базе нашей кроссплатформенной «Альфа платформы» и ОС Astra Linux должны серьезно расширить возможности заказчиков при переходе на отечественное ПО в рамках стратегии импортозамещения. Для пользователей, уже использующих «Альфа платформу» в своих информационных системах, переход на Astra Linux пройдет незаметно», – отметил технический директор «Атомик Софт» Кирилл Силкин.

В дальнейшем «Альфа платформа» будет рекомендована к использованию совместно с российской операционной системой Astra Linux Special Edition для разработки проектов АСУ ТП и АСУ П. Операционная система Astra Linux имеет сертификаты соответствия средств защиты информации Минобороны России, ФСТЭК России и ФСБ России, а также включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.

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