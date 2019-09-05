Vostok разработает международную логистическую платформу на блокчейне

Vostok объявил о начале разработки международной логистической платформы Vostok Trade. В рамках развития платформы будет создан транспортно-логистический консорциум, в который войдут ключевые игроки отрасли.

Vostok Trade – это международная логистическая платформа на основе систем распределенного реестра для эффективной транспортировки грузов, разрабатываемая компанией Vostok. Она позволит автоматизировать документооборот, обеспечить верификацию и неизменяемость данных, повысят уровень отслеживаемости грузов и достоверности данных об условиях поставки. Конкурентные преимущества платформы связаны с прозрачной̆ моделью управления, распределением интеллектуальных прав между участниками, понятной̆ и доступной̆ ценовой̆ политикой̆ для пользователей̆ финального продукта, а также возможностью интеграции с существующими платформами, что обеспечит международную экспансию Vostok Trade.

Грузоперевозки – одна из наиболее трудоемких отраслей̆ с высокими транзакционными издержками, связанными с бумажным документооборотом, разрозненностью информационных системам и недостатком прозрачности цепочек поставок. Цифровизация документооборота является одним из приоритетных направлений, влияющих на эффективность развития всей̆ индустрии перевозок. 10% экономии от административных расходов при морских перевозках происходит за счет автоматизации механических операций и повышения скорости передачи и валидации транспортных документов. Внедрение системы распределенного реестра позволит сэкономить глобальной логистической̆ отрасли $38 млрд, при этом потенциальные доходы от внедрения технологии составляют $500 млрд.

«Компания Vostok видит создание единой платформы на базе технологии распределенного реестра как наиболее перспективное направление для развития транспортно-логистической отрасли, способное привести к улучшению позиции Российской Федерации в мировом рейтинге эффективности логистической инфраструктуры. Мы ожидаем, что в рамках создаваемого консорциума к экосистеме платформы Vostok Trade присоединятся порты и операторы терминалов, грузоотправители, морские, наземные и воздушные перевозчики, транспортные экспедиторы, финансовые и страховые организации, таможенные органы, таможенные брокеры и конечные потребители», — сказала руководитель R&D-лаборатории Vostok Оксана Клименко.

Согласно дорожной карте «Технологии распределенного реестра» национальной программы «Цифровая экономика», транспортно-логистическая отрасль является одной из ключевых для технологий распределенного реестра. Эффект от их внедрения в этой отрасли составит к 2024 г. 135 млрд руб. Общие затраты на разработку и внедрение единой отраслевой платформы по оценке разработчиков дорожной карты могут достигнуть 120 млн бюджетных и 1,4 млрд внебюджетных средств к 2024 г.