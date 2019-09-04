Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами

Почта Банк объявил о том, что до конца осени 2019 года все почтовые отделения Чукотки будут оснащены специальными POS-терминалами, с помощью которых можно снять наличные с любой карты, пополнить банковский счет или оплатить почтовые услуги. Таким образом, теперь даже жители малых и удаленных поселков смогут совершить эти базовые финансовые операции рядом с домом, в ближайшем почтовом отделении.

Первый терминал Почта Банка в почтовом отделении на Чукотке появился в конце 2017 года в пгт Беринговский. На сегодняшний день в Чукотском автономном округе действует 57 таких устройств в 41 почтовом отделении. До конца ноября банк оснастит терминалами все операционные окна в почтовых отделениях, а также установит их еще в 6 отделениях почтовой связи, в том числе в таких малых населенных пунктах, как с. Ламутское (138 чел.), с. Ванкарем (169 чел.), с. Алькатваам (210 чел.).

Всего Почта Банк установил 54 тыс. POS-терминалов в 37 тыс. почтовых отделений по всей стране. Благодаря им на кассе почты можно снять наличные с карты любого банка, внести средства на счет в Почта Банке, а также оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Для стабильной работы платежных терминалов и банкоматов Почта Банка, отделения почтовой связи оснащаются высокоскоростным доступом в интернет.

«Оснащение почтовых отделений Чукотки POS-терминалами – проект социальной важности, особенно с учетом специфики региона – большого количества малых и удаленных поселков, в которых зачастую нет банковских отделений и банкоматов. Дополнительным преимуществом, которое особенно ценят люди старшего возраста, является возможность снять с помощью терминала на почте любую требующуюся в данный момент сумму, в т.ч. не «круглую», с точностью до копейки. Помимо терминалов, в двух почтовых отделениях Чукотки (в Анадыре и Угольных Копях) жители могут открыть счет в Почта Банке и получить спектр базовых финансовых продуктов и сервисов – выпустить карту, открыть вклад, подать заявку на кредит или кредитную карту, заявление на перевод пенсии и пр. Мы планируем расширять наше присутствие в регионе», – сказал директор макрорегиона «Дальний Восток» Почта Банка Максим Талюк.

POS-терминалы в почтовых отделениях востребованы, особенно в малых и удаленных населенных пунктах страны, в которых нет банкоматов и банковских отделений. В общем объеме операций, совершаемых с помощью терминалов Почта Банка, порядка 60% составляет оплата товаров и услуг и около 40% – снятие и внесение наличных. При этом число операций по выдаче наличных через терминалы неуклонно растет с каждым месяцем, в прошлом году их количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом. Средняя сумма операции по выдаче наличных составляет 6 тыс. рублей, а внесения – порядка 10 тыс. рублей. Средний чек по оплате товаров и услуг через терминал на почте составляет 500 рублей.