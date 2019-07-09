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«Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства

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«Транс инжиниринг» (специализированная дочерняя компания – центр компетенции по цифровизации «Уралвагонзавода») и корпорация «Галактика» подписали меморандум о создании совместного предприятия по разработке цифровой технологической платформы управления производственными и вспомогательными процессами УВЗ на базе программных продуктов «Галактики». Свои подписи под соглашением поставили директор по информационным технологиям УВЗ Константин Кравченко и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.

Согласно документу, взаимодействие сторон включает организацию сквозного информационного взаимодействия участников процесса на всех этапах жизненного цикла изделий в рамках единого цифрового пространства. В перечень приоритетных задач входит внедрение систем управления производственными программами и межзаводской кооперацией, планирование и оперативное управление производством до уровня технологического рабочего места, управление проектами НИОКР и подготовкой производства.

«Концерн УВЗ приступает к реализации программы комплексной цифровой трансформации, которая направлена не просто на рост финансовых показателей, а на формирование новой системы управления бизнесом, – сказал директор по информационным технологиям УВЗ Константин Кравченко. – Уверен, что сотрудничество с одним из лидеров российской цифровой индустрии корпорацией "Галактика" позволит не только внедрить оптимальные отечественные решения по цифровизации, не уступающие лучшим зарубежным аналогам, но и значительно повысить эффективность бизнес-процессов».

«Создание совместного предприятия является логическим продолжением ранее подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Уралвагонзаводом" и корпорацией "Галактика". Деятельность планируемого СП будет направлена на реализацию проектов цифровизации УВЗ и входящих в него дочерних предприятий на базе программных продуктов "Галактики", включая создание цифровой платформы управления производственными процессами УВЗ», – отметил член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.



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