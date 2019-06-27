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«Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил бесконтактное решение для мониторинга состояния водителей «Антисон», интегрированное в систему видеонаблюдения на транспорте. Разработка на основе компьютерного зрения предупреждает засыпание за рулем, а также собирает и передает данные о состоянии и действиях водителей в единый центр мониторинга автоперевозчика. Решение также может применяться на военной технике для контроля состояния операторов.

Устройство, похожее на видеорегистратор, устанавливается в кабине транспортного средства. При запуске двигателя аппаратура автоматически идентифицирует лицо водителя. По его мимике, движению глаз и поворотам головы устройство фиксирует, что водитель засыпает или отвлекается от дороги, и включает звуковой и световой сигналы. Информация о действиях и состоянии водителя также передается в центр мониторинга – облачный сервис, где в личном кабинете клиент может отслеживать в реальном времени перемещение подключенных к системе транспортных средств и получать статистику по водителям.

«Сонливость и усталость водителей являются одними из основных причин серьезных дорожно-транспортных происшествий. Новая разработка призвана снизить аварийность при пассажирских перевозках. Решение корректно работает при любой освещенности и нестабильном канале связи, что позволяет использовать его для дистанционного контроля операторов военной техники», – сказали в «Росэлектронике».

Решение для мониторинга состояния водителей «Антисон» интегрировано в систему видеоконтроля для пассажирского транспорта, разработанную НПО «Импульс» (входит в «Росэлектронику»). Применяемый в системе алгоритм обработки видеоданных подсчитывает количество пассажиров по изображению, полученному с камер над дверными проходами транспортного средства. Система интегрируется с маршрутной сетью, анализируя число пассажиров на каждой из остановок, что позволяет прогнозировать загруженность транспорта. Решение также способно идентифицировать личность пассажира, снимая два биометрических параметра: квази-3D образ лица и радужную оболочку глаза. Система НПО «Импульс» применяется в пассажирских автобусах Санкт-Петербурга с 2017 г.

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