Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

LG объявила о старте продаж в России смарт-колонки с «Алисой». Цена

Интернет Веб-сервисы Техника

Первая умная колонка LG с голосовым помощником «Алиса», разработанным «Яндексом», поступила в продажу в России. Об этом CNews сообщили в пресс-службе LG Electronics.

Новинка выходит в рамках серии аудиосистем LG XBOOM с суффиксом AI ThinQ, которым производитель обозначает оснащенность устройства искусственным интеллектом и возможность подключения к системе умного дома.

Колонка воспроизводит звучание высокого разрешения (high resolution audio). При разработке устройства LG объединила усилия с компанией Meridian. Кроме LG WK7Y, технологии Meridian также встроены в новые саундбары LG SL10Y, SL9Y, SL8Y и серию портативных колонок LG XBOOM Go.

Встроенные режимы Clear Vocal и Enhanced Bass работают по умолчанию и обеспечивают качественное звучание. Режим Clear Vocal, по заявлению производителя, позволяет наслаждаться голосом исполнителя без искажений даже на максимальной громкости. Удары барабана и глубокие тона бас-гитары усиливает режим Enhanced Bass.

wk7conversionlg.png

Смарт-колонка LG XBOOM AI ThinQ WK7Y

LG XBOOM AI ThinQ WK7Y воспроизводит потоковое аудио напрямую с сервиса «Яндекс.музыка» без подключения дополнительных устройств. Колонка может воспроизводить стереозвук без потерь с частотой дискретизации до 96 кГц и глубиной 24 бита, благодаря чему звук становится более четким, а впечатления от прослушивания доставляют еще большее удовольствие.

Голосовой помощник «Алиса» поставит музыку, разбудит на работу, напомнит позвонить маме, а также ответит на миллионы вопросов. «Алиса» всегда готова поболтать и легко находит общий язык с детьми. Используйте свой голос, чтобы мгновенно получать информацию о погоде, новости спорта и многое другое.

В настоящее время умная колонка LG WK7Y может выполнять поручения в рамках системы умного дома, например включить или выключить освещение, управлять умными розетками и другими домашними устройствами.

LG XBOOM AI ThinQ WK7Y доступна в цвете Titan Black. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 9 990 руб.

Другие материалы рубрики

В России вышли дешевые ноутбуки Lenovo для работы и игр. Цена

Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео

Новый удар. Китайские суперкомпьютеры лишились комплектующих из США

Nokia придумала, как увеличить емкость аккумуляторов в 2,5 раза

У пользователей смартфонов на голове вырастают «рога»

Huawei выпустила дешевые «почти флагманы» с новейшим процессором. Цена

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем ирригатор для полости рта: 10 лучших моделей

Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

10 причин купить электросамокат
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Профиль месяца

Мы отказываемся от лоскутной автоматизации

Валерий Дьяченко

ИТ-директор «Мечела»

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии