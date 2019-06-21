Keysight Technologies укорила процесс проектирования, выпустив новый пакет САПР PathWave Design 2020

Компания Keysight Technologies объявила о выпуске пакета САПР PathWave Design 2020, который включает в себя последние версии программного обеспечения компании Keysight для автоматизированного проектирования электронных систем и позволяет ускорить процесс разработки ВЧ и СВЧ устройств, средств связи 5G и автомобильной электроники.

Пакет PathWave Design 2020 включает новые версии лучших программных продуктов компании: PathWave Advanced Design System (ADS) 2020, PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2020, PathWave System Design (SystemVue) 2020 и PathWave RF Synthesis (Genesys) 2020.

Пакет PathWave Design 2020 ускоряет разработку за счет сокращения времени проектирования и моделирования. Входящие в его состав библиотеки и адаптируемые симуляторы ускоряют настройку, а улучшенные средства автоматизации сокращают объём ручной работы. Пакет гладко интегрирует систему проектирования электрических схем, электромагнитный (ЭМ) симулятор, систему разводки печатных плат и программу моделирования на системном уровне, что ускоряет импорт и экспорт проектируемых схем и исключает ошибки, связанные со сменой инструментов. А усовершенствование функций анализа данных ускоряет анализ и позволяет своевременно принимать важные решения.

Пакет PathWave компании Keysight обеспечивает гибкость и интеграцию процессов проектирования и тестирования. В его состав входят расширенные функции анализа, позволяющие группам разработчиков и производителей быстро понимать суть возникающих проблем. К достоинствам пакета относятся сокращение затрат и ускорение продвижения изделий на рынок за счет сокращения времени проектирования, упрощение и автоматизация анализа данных в процессе моделирования цепей, а также ускорение настройки ЭМ моделирования за счет применения двух новых ЭМ симуляторов для ВЧ устройств и силовых цепей. Помимо этого, пакет позволяет проектировать безопасные автомобили за счёт применения новой сложной среды моделирования автомобильных радаров и позволяет не отставать от новейших стандартов 5G new radio (NR), предлагая усовершенствованные виртуальные стенды для испытания устройств 5G.